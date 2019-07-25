HABER

16 yaşındaki çocuğun komşusu tarafından öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.

İddianamede, olay günü olan 29 Eylül 2018'den kısa süre önce maktul Öz'ün dedesinin Çorlu'ya gittiği, anneannesinin de 29 Eylül'de aynı yere gitmek için evden ayrıldığı belirtildi.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün Çorlu'ya gitmek istemeyerek evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannesinin torunuyla ilgilenmesini istemesi üzerine sanığın da olay tarihinde maktulün bulunduğu eve gittiği aktarıldı. İddianamede, Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Çendik'in, eve hırsız girdiği çocuğun da bu sebeple öldürüldüğü görüntüsünü vermek için eşyaları dağıttığı, çaldığı cep telefonu ve televizyonu ise sattığı kaydedildi.

İddianamede, Ferhat Çendik'in ifadesine de yer verildi. Çendik'in maktule göz kulak olmak için eve gittiğini, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullanan Öz'ün, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bu nedenle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

İddianamede, sanığın gösterdiği yerde cinayette kullandığı bıçağın bulunduğu da bildirildi.

İddianamede, sanık Ferhat Çendik hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" ve "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşmasına ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Yakıtı biten engelli aracı, polis otosuyla çekildiYakıtı biten engelli aracı, polis otosuyla çekildi
Kurbanlık alacaklar bu hususlara dikkatKurbanlık alacaklar bu hususlara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz’ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame Küçükçekmece sanık Ferhat Çendik

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.