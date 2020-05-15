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16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 21:46 | Son Güncelleme

Denizli’de traktöre bağlı çapa makinesinin altına düşen 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi

Edinilen bilgilere göre, olay Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir araziye tütün ekimi için giden Harun Şakar (16) sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktörün üstüne çıktı.

Şakar traktörün üstünde dengesini kaybedince bir anda aşağı düşerek tarlayı süren çapa makinesinin altında kaldı. Sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Şakar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şakar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açık lise 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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