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16 yaşındaki genç kız babasının silahıyla intihar etmişti, baba gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar etti.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar etti. 16 yaşındaki kızın sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıkarken, baba Özay K. intihara yönlendirdiği iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’nde yaşanan olayda 16 yaşındaki Buse Melisa K., gece saatlerinde emekli astsubay olan babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla intihar etti.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Buse Melisa K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Buse Melisa K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son paylaşımı; “Tetiği çektim” oldu
16 yaşındaki Buse Melisa K.’nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın intiharının ardından sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Buse Melisa K.’nın babası Özay K. ile tartıştığı ifade edilirken intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ölmek istediğini yazdı.
“İki yıldır değişmeyen şey sizin söylediklerinizle değişmeyecek. Şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim”, “Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu değişmeyecek”, “İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse” yazan Buse Melisa K., son paylaşımında ise “Tetiği çektim” diyerek bir tweet attı.

Paylaşımlar üzerine baba gözaltında
Öte yandan, bu paylaşımlar üzerine Buse Melisa K.’nin babası emekli astsubay Özay K., intihara yönlendirme olduğu kanaatiyle savcının talimatıyla Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ne dedi?
Özay K., emniyetteki ilk ifadesinde, gece saatlerinde annenin çığlığı ile uyanarak balkona gittiğini, eşini kızının başında gördüğünü, kendisine ait olan silahı eşinin alarak koridorda bir yere bıraktığını, daha sonra eşinin 112 ekipleri ile birlikte hastaneye gittiğin söylediği öğrenildi.
Yine Özay K.’nin ifadesinde, kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, ders çalışma nedeniyle sözlü bir tartışma yaşandığını aktardığı öğrenildi. Özay K., daha sonra emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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