16 yaşındaki genci uyuşturucu kullanan komşusu öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan zihinsel engellli, epilepsi hastalığı da bulunan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz cinayetinin faili komşusu çıktı. Alt katta oturan 41 yaşındaki F.Ç.'nin uyuşturucu aldıktan sonra evde bulunan anahtarı kullanarak içeri girdiği ve cinayeti işlediği belirlendi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen F.Ç.'nin "Uyandığımda onu kanlar içinde görünce panikledim. Hırsızlık süsü vermek için evdeki eşyaları alarak kaçtım" dediği öğrenildi.

22 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Küçükçekmece, Bezirganbahçe Mahallesi, Çiçekli sokak ta geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Edirne'de dönen anneannesi tarafından kanlar içinde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu Ahmet Yusuf Öz'ün 22 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Evde bulunan televizyon ve bilgisayarın ise çalındığı belirlenmişti.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda olayın faili F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.A.(33)'de yakalandı.