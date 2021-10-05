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  4. 16 yaşındaki gencin feci ölümü! 4'üncü kattan düştü

16 yaşındaki gencin feci ölümü! 4'üncü kattan düştü

05.10.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

16 yaşındaki gencin feci ölümü! 4'üncü kattan düştü

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan E.Ş. (16) annesi mutfakta iken çıktığı balkondan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikte beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Apartmandaki çocukların durumu fark ederek çevredeki esnaflara haber vermesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

E.Ş.’nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, ekipler olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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