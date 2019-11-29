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16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kütahya’da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Silahlı gasp", "Adam kaçırma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama kararı bulunan O.K.

16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı

Kütahya’da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Silahlı gasp", "Adam kaçırma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama kararı bulunan O.K. isimli şahsı, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak’ta görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki ticari taksi içinde bulunan O.K.’yi gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen O.K., Emniyet Müdürlüğıü’ne götürüldü.

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