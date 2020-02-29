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166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.02.2020 02:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş (35), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranan Hasan Demirtaş'ın ilçedeki bir otelde kaldığı yönünde istihbarat aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler, söz konusu otele baskın yaptı.

Operasyon kapsamında üç ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

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izmir Çeşme Cezaevi firarisi

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