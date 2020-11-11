HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 Ağustos 1999’da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı

17 Ağustos 1999’da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 09:19 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarılan ve İzmir depreminde Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yaralıları kurtaran ekipte yer alan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş, "4 duvar veya 3 duvar arası bir yerdesiniz. Hayatta kalıp kalmayacağınızı, sesinizi duyurup duyuramayacağınızı düşündüğünüz, belki de ömrün her senesinin gözünüzün önünden 10 saniyede akıp gittiğini hissediyorsunuz. Tarifi zor bir duygu" dedi.

17 Ağustos 1999’da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı

İzmir’de yıkıma neden olan depremde alt katında bulunan market ve 2 katının çöktüğü, yıkılmaması için vinçlerle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı’nda görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkazdan yaralıları kurtardı. Saatler süren çalışmalarda ekipler, çökme tehlikesi bulunan binanın duvarlarına delikler açamayınca markettekilere ulaşmak için tünel kazdı. Enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

AYDA'YI ENKAZDAN KURTARAN 5 KİŞİDEN 1'İ OLDU

İzmir'deki depremin ardından kısa sürede tüm ekibin toplanarak, yola çıktığını belirten İtfaiye Çavuş Levent Onur, bölgede görev yapan her personelin büyük özveriyle çalıştığını söyledi. Depremden 91 saat sonra Ayda’yı enkazdan çıkaran 5 kişilik ekipte yer alan Onur, "Ayda bize mucizenin ne olduğunu gösterdi. Deprem sonrasında ilk 72 saat çok önemlidir. İlk 72 saatin sonrasında gerçekleşen bu olay bizi çok mutlu etti. Bizi motive ederek, moral ve performansımızı artırdı" dedi.

'TÜNEL KAZMA YÖNTEMİYLE ENKAZA GİRDİK'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş ise çökme tehlikesi bulunan ve vinçlerle ayakta duran Yılmaz Erbek Apartmanı'nın duvarlarını kırmak yerine tünel kazarak içine girdiklerini anlattı. Akbaş, "Bölgede arama yaptıktan sonra ikinci bölge olarak Yılmaz Erbek Apartmanı verildi. Orada Sakarya AFAD’daki arkadaşlarla bir araya geldik. Yaklaşık 39 saat hiç ara vermeden çalışmalarımızı yürüttük. Çünkü bulunduğumuz bina, altında bir market ve 2 kat var, üstünde ise 5,5 kat var ve vinç desteğiyle ile ayakta duruyordu. Bütün hesaplarımızı yapıp, çalışmalarımızı ona göre yürüttük. Türkiye’de çok nadir görülen bir sistem olan tünel kazma yöntemiyle enkaza girdik. Toplam 9 yaralı ve maalesef 13 vatandaşımızı hayatını kaybetmiş bir şekilde enkazdan çıkardık" diye konuştu.

‘TARİFİ ZOR BİR DUYGU’

17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarıldığını kaydeden Murat Akbaş, "17 Ağustos depremi bizde kolay kolay unutamayacağımız bir iz bıraktı. Çünkü bizim jenerasyonumuz deprem hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Enkaz altında kaldı. Köpeklerimizle tanışmamıza da vesile oldu. Birçok insanımızın yerlerini tespit ederek hayatını kurtaran köpeklerimiz oldu. Enkaz, anlatmakla olmaz. 4 duvar veya 3 duvar arası bir yerdesiniz. Yaşayıp yaşamayacağınızı, hayatta kalıp kalmayacağınızı, sesinizi duyurup duyuramayacağınızı düşündüğünüz, hayatınızın hızlı geçtiği, belki de ömrün her senesinin gözünüzün önünden 10 saniyede akıp gittiğini hissediyorsunuz. Tarifi zor bir duygu. Deprem bölgelerine ulaştığımızda daha önce depremi yaşadığımız için o insanları daha iyi anlıyoruz. Belki de arama kurtarma ekibinde istekli bir şekilde yer almamızın sebebi de bu olmuştur" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Damadı dehşet seçmişti! Acılı anneden kahreden açıklamaDamadı dehşet seçmişti! Acılı anneden kahreden açıklama
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Damadı dehşet seçmişti! Acılı anneden kahreden açıklama: Kızım, bedensel engelli kalabilir
Damadı dehşet seçmişti! Acılı anneden kahreden açıklama
Hulki Cevizoğlu'ndan flaş iddia: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Flaş iddia: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Sosyal medyada izleyenler dondu kaldı! Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı
Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı
Turistleri taşıyan otobüs devrildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.