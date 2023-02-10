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17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos Gölcük depremi saati, can kaybı ve yaralı sayısı

10.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili detaylar, Pazartesi günü 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıllar geçse bile her depremde hatırlanan 17 Ağustos Gölcük depreminde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç saniye sürdü? İşte, 17 Ağustos Gölcük depremi saati, can kaybı ve yaralı sayısı...

17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos Gölcük depremi saati, can kaybı ve yaralı sayısı

17 Ağustos 1999 depremi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da hissedilen 7,7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle tekrar internette araştırılıyor. "17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç saniye sürdü?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 17 Ağustos Gölcük depremi hakkında bilgiler...

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

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17 Ağustos 1999’da Kocaeli'nde gerçekleşen bu depremin şiddeti 7,4 büyüklüğündeydi. 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesi nedeniyle birçok bina yıkıldı ve büyü hasar aldı. Gece 03.02’de meydana gelen deprem Kocaeli başta olmak üzere yakında bulunan birçok bölgeyi etkiledi.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

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17 Ağustos Gölcük depreminde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

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