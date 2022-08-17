HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 17 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

17 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

17.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 17 Ağustos Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Yapılan son çekiliş sonucu ise 5+1 kazanan olmazken, 5 kazanan 5 kişi 6.570,35 TL kazanmıştı. Peki 17 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 17 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

17 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 17 Ağustos gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 17 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 17 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı.

Bugün 17 Ağustos tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Yapılan son çekiliş sonucu şanslı numaralar 1, 12, 16, 22 ,24 ,1 olmuştu.

17 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'KYK yurdunda Araplar kalıyor' iddiasına açıklama geldi!'KYK yurdunda Araplar kalıyor' iddiasına açıklama geldi!
Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"
Bekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildiBekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildi
Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.