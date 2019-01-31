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17 ARALIK KUMPAS DAVASINDA 25 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 20:16 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, aralarında İstanbul Organize eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve İstanbul eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 25 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı 106 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanıklar Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, İbrahim Şener, Savaş Akyol, Sefa Erdal, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizci, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Muhammed Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner ve Salih Mümin Baykuş'un, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.
Aynı sanıkların, usulsüz mahkeme kararına istinaden yapılan teknik takip sonucu kişilerin görüntülerinin kaydedilmesi ve ifşası ile yine usulsüz dinlemelerle elde edilen tapelerin ifşası suçlarından "Haberleşmenin gizliliğini ihlali ve "Gizliliği ihlal" suçlarından şikayetçi sayısı kadar cezalandırılması talep edildi. "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza talep edilen sanıklardan Yakub Saygılı, Yasin Topçu ve Kazım Aksoy hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan ceza istendiği için "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi de istendi.

33 SANIĞA DEĞİŞİK SUÇLARDAN CEZA İSTENDİ
Mütalaada 33 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütüne yardım" gibi suçlarından 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

6 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ
FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılması istendi. Mütalaada, 3 sanığın da beraati istendi.

DURUŞMALAR SİLİVRİ'DE YAPILACAK
Sanık ve taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmeleri üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yasin Topçu, Nazmi Ardıç, Mehmet Sait Sevinç, Adem Atik, İsmail Arpacı, Duran Denizci, Mehmet Akif Üner, Tahsin Toparlak ve Ömer Atalay'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, duruşmanın 4 Mart'tan başlayıp 15 Mart'a kadar devam etmesine karar verdi. Duruşmalar Silivri'de yapılacak.

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