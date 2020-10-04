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17 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 17 suçtan aranan kadın, yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Türkan B.’yi takip etmeye başladı.

Eskişehir’de 17 suçtan aranan kadın, yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Türkan B.’yi takip etmeye başladı. Türkan B.’nin polislerin takibinde olduğunu anlaması sonucu kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlının Ankara, Kırşehir, Kilis, Karaman, Erzincan ile Kocaeli Asliye Ceza Mahkemelerince ’dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık ile hırsızlık’ gibi suçlardan 17 ayrı arama kararının olduğu belirlendi. Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ’hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Türkan B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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