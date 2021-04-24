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  4. 17 çalışma analiz edildi! Bir orta boy mantar kanser riskini neredeyse yarı yarıya azaltıyor

17 çalışma analiz edildi! Bir orta boy mantar kanser riskini neredeyse yarı yarıya azaltıyor

24.04.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, öğünlerimize daha fazla mantar eklemenin kansere yakalanma riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada uzmanlar mantar tüketimi ile hastalık arasındaki bağlantıyı belirlemek için 1966'dan 2020'ye kadar yayınlanan 17 kanser çalışmasının bir analizini yaptı.

17 çalışma analiz edildi! Bir orta boy mantar kanser riskini neredeyse yarı yarıya azaltıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre günde sadece bir orta boy mantar yemek kanser riskini yüzde 45 oranında azaltıyor.

SADECE 18 GRAMI BİLE RİSKİ AZALTIYOR

Kanser Entitüsü ekibi sadece 18 gram mantar yemenin hastalığa yakalanma riskini yüzde 45 azalttığını buldu. Daha önce yapılan bir çalışmada da mantar tüketmenin prostat ve rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere kanser riskini azalttığı belirlenmişti.

Kanser Enstitüsü'nde halk sağlığı bilimleri ve farmakoloji profesörü olan John Richie, ''Genel olarak bu bulgular mantarların kansere karşı koruyucu etkileri için önemli kanıtlar sağlıyor. Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylemeliyim. Veriler ne kadar çok mantar yersek, kanser riskinin o kadar düşük olduğunu gösteriyor. Seviyeler mantar türüne ve pişirilip pişirilmeyeceğine ve nasıl pişirildiğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.'' diye konuşuyor.

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Şitaki mantarı, istiridye, maitake ve kral istiridye mantarlarının tümü, kültür mantarı yüksek miktarlarda ergothioneine sahiptir. Ergothioneine, antioksidan aktivite gösteren doğal olarak bulunan bir amino asittir. Antioksidan olan ergothioneine maddesinin, kanser ve artrit dahil olmak üzere kronik rahatsızlıklar ile geniş bağlantısı olan serbest radikallerin verdiği zararı durdurduğu bulunmuştur.

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