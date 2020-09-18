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  4. 17 Eylül 2020 Perşembe koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 17 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

17 Eylül 2020 Perşembe koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 17 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 07:00 | Son Güncelleme

17 Eylül tarihli koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada koronavirüs hasta sayısında artış görüldü. Koronavirüs sayısı günlük kaç oldu, koronavirüs sayısı artan iller hangisi merak eden vatandaşlar için koronavirüs tablosu erişime açıldı. Son 24 saatte test olan hasta sayısı ve can kaybının açıklandığı tabloda, koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti bilgileri yer alıyor. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe koronavirüs tablosu!

17 Eylül 2020 Perşembe koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 17 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül 2020 tarihinde son 24 saatte koronavirüs testi yapılan vaka sayısını ve koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 17 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısını öğrenebilecek. Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...

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KORONAVİRÜS HARİTASI İL İL TÜM TÜRKİYE 17 EYLÜL 2020

Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 17 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığı için 16 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer almaktadır.

16 eylül koronavirüs tablosu

GÜNCEL YENİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye koronavirüs tablosunda en çok merak edilen yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 16 Eylül'de yeni vaka sayısı 215 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 11 olarak açıklandı. Ege'de 16 Eylül'de yeni vaka sayısı 122, Akdeniz 154, Batı Karadeniz'de 108, Doğu Marmara'da 94, Kuzeydoğu Anadolu'da 66, Batı Anadolu'da 399, Orta Anadolu'da 247, Doğu Karadeniz'de 38, Ortadoğu Anadolu'da 175, Güneydoğu Anadolu'da 143 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 16 Eylül'de 1.772 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 17 EYLÜL 2020

17 Eylül 2020 koronavirüs haritasına göre son 24 saatte 109.985 yeni test yapıldı. 1.648 yeni vaka tespit edilirken, 17 Eylül'de vefat eden hasta sayısı 66 olarak açıklandı. 17 Eylül'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı olarak da 1.143 kişi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun zamandır her gün koronavirüs tablosuyla ilgili düzenli paylaşımlar yaparak, halkı bilinçlendiriyor. Peki 17 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi? Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangisi?

17 eylül koronavirüs vaka sayısı

KORONAVİRÜSLÜ VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Her gün Türkiye koronavirüslü hasta sayısı il il paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakası, daha sonra hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan koronavirüs dur durak bilmeden can almaya devam ediyor. Her gün, bugün koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu araştıran vatandaşlar, günlük vaka sayısını kontrol ederek iyileşen hasta sayısındaki artışı görmeyi umutla bekliyor. Türkiye il il koronavirüslü hasta sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu her gün haberimizde paylaşıyor olacağız.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN TOPLAM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

Her geçen gün uzmanlar hijyen kuralları ve maskelerden bahsetse de vatandaşlar kurallara uymamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün paylaştığı vaka sayısı tablosu da vatandaşları durdurmuyor.Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüsten toplam ölen sayısı 7.315 kişi oldu. Vaka sayısı ise 298.039'e kadar geldi. 11 Mart'tan bu yana toplam 8.965.165 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Ağır hasta sayısı açıklanan son rakamlara göre 1.372 olarak açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre hastalarda zatürre oranı % 7,1'e ulaştı. En çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti sorusu oldu. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 17 Eylül 2020 tarihi itibari ile, iyileşen 1.143 vatandaşımızın ardından 263. 745'ye ulaştı.


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