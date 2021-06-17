17 Haziran Günlük Burç Yorumları | Akşam saatlerindeki ilişkilerimizde dikkatli olmalıyız!

17 Haziran Perşembe günü, ay bütün gün Başak burcunda ilerliyor. Bu sabah ikili ilişkilerimizde uyum konusunda sorunlar yaşayabiliriz. Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim saati sebebiyle, tüm gün özgürlük konusu önemli gündemlerimizden biri olabilir. Akşam saatlerine doğru ise karşımıza çıkan ve görüştüğümüz kişilere dikkat etmemiz önemli olur.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün son dakika durumlarıyla karşılaşabilir ve planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Gündüz saatleri boyunca iş bağlantılı görüşmeler ön planda olacak.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ödemeler ve kazançlarla ilgili trafik hızlanabilir. Duygularınızı akıl süzgecinden geçirebilir, mantıksal davranmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün hareketli bir gün geçiriyorsunuz. Arkadaşlar, yakınlarınız, aile üyeleri gibi pek çok ilişki gündemde olabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Pek çok olaya mantıksal yaklaşabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün detaycı ve eleştirel olabilir, üstü kapalı ve imalarla konuşma eğiliminde olabilirsiniz. Fakat açık iletişimden kaçınmanız sorunların ve konuların tam olarak çözülmesini engelleyecektir. Kazalara dikkat.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik yatırım ve birikim planlarıyla ilgilenebilir, kazanç sağlamak adına iş başvuruları yapabilir veya işinizle ilgili yeni hedefler içinde olabilirsiniz. Finansal konular sizin için önem kazanıyor.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün birden fazla iş ve konuyla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Aklınızda pek çok konu yer edinebilir. Gündüz saatleri boyunca el attığınız işleri sonuca kavuşturabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün zaman zaman isteksizlik ve sıkılganlık hali ortaya çıkabilir. İlginizi çeken işlerle, merakınızı uyandıran insanlarla olma isteği artabilir. Kazalara, dikkatsizliklere açık bir gün olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün bankacılık işlemleri, borç alma-verme durumları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle iletişiminizde negatif enerjiden, dedikodudan ve iğneleyici tavırlardan kaçının.
YAY BURCU YORUMU
Bugün eski ilişkiler, eski dostlar gündeminizde olmaya devam edebilir. İş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapacağınız, hareketli bir gün. Finansal konularda ise daha çekimser olma zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sınavlar, eğitimler ve sorumluluklar ön planda olacak. Başvurular yapabilir, yarım kalan eğitiminizi tamamlayabilir veya bazı işlerin, bazı derslerin üzerinden tekrar geçebilir, ikinci kez verebilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilir, çocuk sahibi olmaya dair düşünceler veya araştırmalar içinde olabilirsiniz. Eski ilişkiler daha fazla hatırlanabilir. Nostaljik bir gün.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün eski dostlarınızla görüşebilir, aile ve akrabalarınızla bir araya gelebilir, evinizde davetler verebilirsiniz. Taşınma konularıyla ilgili gündemler oluşabilir. Ev içinde düzen değişikliği yapılabilir.
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