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  4. 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki

17 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki

17.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Saat 20.00'da başlayan çekilişin sonucu çok geçmeden belli oluyor. Ayrıca Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Şans Topu çekilişini MP TV'den izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz. İşte Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

17 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki

Şans Topu çekilişi her hafta belirli günlerde yapılıyor. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinde, şans oyunu severler için ilan ediliyor. Peki 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

17 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

17 Kasım Şans Topu çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Şans Topu çekiliş sonucunu Milli Piyango'nun internet adresinden sorgulamak için, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayınız. Çekiliş takvimini kontrol etmek için, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine gidiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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