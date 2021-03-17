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17 Mart günlük burç yorumları | 17 Mart Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

Seo Editör-2 Seo Editör-2 17.03.2021 08:28 | Son Güncelleme:
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17 Mart günlük burç yorumları | 17 Mart Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

Günlük burç yorumları, her gün astrolojiyi ile ilgilenenler tarafından takip ediliyor. Burçlar, kişilerin beklentilerini düzenleyip, hayata dair kararlar almayı kolaylaştırıyor. 17 Mart günü burçlar, Boğa ve Yayları sağlık konusunda uyarıyor. Başak ve Kova burcu kişilerde ise bugün yurtdışı konuları gündeme gelebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

Ay 17 Mart günü boyunca Boğa burcunda ilerleyeceği için kendimizi kısıtlamalara maruz kaldığımızı hissedebiliriz. Bu yüzden kararlarımızda ısrarcı olmamakta fayda var. Ay ve Satürn arasında bugün kare açı olacak, bunun etkisiyle kendimizi biraz iyi hissetmeyebiliriz. 17 Mart günü burçların enerjisi biraz zorlayıcı olacak. Çok fazla sabit fikirli olmak bugün bize zarar verebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 17 Mart Çarşamba günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında ilişkilerinizde ortak adımlar, ortak projeler gündeminizde olabilir. Sosyal çevrenizle organizasyonlar yapabilirsiniz. Geleceğe yönelik aksiyonlar içerisinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Günün ilk yarısında plan dışı durumlarla karşılaşabilir veya içten içe gergin olabilirsiniz. Öğleden sonra kendinize güvenerek hareket edeceksiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün geçmiş demeyimler, geleceğe dair planlarınız, hayata ve yaşamın anlamına dair sorgulamalar gündeminizde olabilir. İş ve eğitim hayatınızda uzun vadeli işleri başlatabilir, imzalar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün parayı kendinize çekebileceğiniz, genel anlamda şanslı ve bereketli bir gün. İsteklerinizden emin olun, şansınıza güvenin. İlişkilerde hassasiyetler olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün güne dair planlarınızda değişimler olabilir. Daha kararlı, planlı ve kontrolcü olmak isteyebilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili konular, ebeveynliğe dair gündemler öne çıkabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün seyahatler, eğitim ve yasal süreçlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Eşin ailesi ve akrabalarıyla ilgili bazı gelişmeler size ulaşablir. Yabancılarla ve yurt dışı bağlantılarıyla işler yapılabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün lüks ve keyfi harcamalarda abartılara kaçmaya karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerden, hayattan daha fazlasını bekleyebileceğiniz bir gün olabilir. Aşk ilişkilerinde arzular ve tutkular öne çıkabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili ciddi ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde bir bitiş kararı vermek, bazı ilişkilerinizde ise sorunu bitirmek adına harekete geçebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmekle meşgul olabilir ve iş ve çalışma hayatını ön planda tutabilirsiniz. Karşınıza gelen konuları dert ve sıkıntıya çevirmek yerine çözümcü olmaya çalışın.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün maddi konularda, riskli yatırımlarda bir başarı elde edebilirsiniz. Finansal planlamalar gündeminizde olabilir. Aşk ilişkilerinde beklentilerinizi bulmaya, değerli hissetmeye daha çok önem verebilirsiniz. İnatçılıktan kaçınmalısınız.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün güne görev ve sorumluluklarınıza odaklanarak erkenden başlayabilirsiniz. Öğle yarısına kadarki zamanda nispeten daha gergin ve kontrolcü olabilir, günün ikinci yarısında ise daha rahat olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün hem ilişkilerde hem finansal konularda kendinizi garantiye almak, güvende hissetmek, güven içeren adımlar atmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi ve duygularınızı dile getirmekten kaçınmamanız gereken, sahip olduklarınızın değerini keşfetmeniz gereken bir gün.

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