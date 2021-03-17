17 Mart günlük burç yorumları | 17 Mart Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

Ay 17 Mart günü boyunca Boğa burcunda ilerleyeceği için kendimizi kısıtlamalara maruz kaldığımızı hissedebiliriz. Bu yüzden kararlarımızda ısrarcı olmamakta fayda var. Ay ve Satürn arasında bugün kare açı olacak, bunun etkisiyle kendimizi biraz iyi hissetmeyebiliriz. 17 Mart günü burçların enerjisi biraz zorlayıcı olacak. Çok fazla sabit fikirli olmak bugün bize zarar verebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 17 Mart Çarşamba günü neler bekliyor? KOÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında ilişkilerinizde ortak adımlar, ortak projeler gündeminizde olabilir. Sosyal çevrenizle organizasyonlar yapabilirsiniz. Geleceğe yönelik aksiyonlar içerisinde olabilirsiniz. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Günün ilk yarısında plan dışı durumlarla karşılaşabilir veya içten içe gergin olabilirsiniz. Öğleden sonra kendinize güvenerek hareket edeceksiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün geçmiş demeyimler, geleceğe dair planlarınız, hayata ve yaşamın anlamına dair sorgulamalar gündeminizde olabilir. İş ve eğitim hayatınızda uzun vadeli işleri başlatabilir, imzalar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün parayı kendinize çekebileceğiniz, genel anlamda şanslı ve bereketli bir gün. İsteklerinizden emin olun, şansınıza güvenin. İlişkilerde hassasiyetler olabilir. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün güne dair planlarınızda değişimler olabilir. Daha kararlı, planlı ve kontrolcü olmak isteyebilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili konular, ebeveynliğe dair gündemler öne çıkabilir. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün seyahatler, eğitim ve yasal süreçlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Eşin ailesi ve akrabalarıyla ilgili bazı gelişmeler size ulaşablir. Yabancılarla ve yurt dışı bağlantılarıyla işler yapılabilir. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün lüks ve keyfi harcamalarda abartılara kaçmaya karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerden, hayattan daha fazlasını bekleyebileceğiniz bir gün olabilir. Aşk ilişkilerinde arzular ve tutkular öne çıkabilir. AKREP BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili ciddi ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde bir bitiş kararı vermek, bazı ilişkilerinizde ise sorunu bitirmek adına harekete geçebilirsiniz.