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17 Nisan deprem mi oldu? |17 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

17.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının yer aldığı ve zaman zaman depremlerin meydana bir ülke. Vatandaşlar 17 Nisan tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki 17 Nisan'da nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Nisan deprem mi oldu? |17 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 17 Nisan tarihinde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 17 Nisan'da deprem mi oldu? 17 Nisan'da nerede deprem oldu?

17 NİSAN DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 09:08:30'da Ege Denizi'nde 53.62 km'de Karaburun (İzmir) ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 08:28:09'da Ege Denizi'nde 26.57 km'de Urla (İzmir) ilçesinde bir deprem meydana geldi. 08:22:29'da ise Ege Denizi'nde 21.78 km'de Datça (Muğla) ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afad-deprem

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 10:40:02'de Güzelköy-Tavas, Denizli'de 10.8 derinliğinde ve 1.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 10:29:54'de ise Oniki Adalar (Akdeniz)'de 2.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi sabah 09:08'de 3.7 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli-deprem


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