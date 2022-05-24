HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 17 senedir süren ilginç gelenek! Şampiyon olan takımın renklerine boyuyor

17 senedir süren ilginç gelenek! Şampiyon olan takımın renklerine boyuyor

24.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünün girişinde bulunan ve her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanan demir direk üzerindeki Vosvos, bu sene bordo-mavi renklere büründü.

Karabük-Bartın kara yolu üzerinde bulunan Ovacuma köyünün gençleri, köylerinin girişinde bulunan demir direk üzerindeki Vosvos’u, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un renklerine boyadı.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMIN RENKLERİNE BOYUYOR

17 sene önce belde olan Ovacuma’nın tanıtılması amacıyla direk üzerine dikilen otomobil, her yıl Süper Lig şampiyonu olan takımların renklerine bürünüyor.

Köyün gençlerinden Hakan Yaşar, köylerinin konumunun daha rahat bulunabilmesi için 3 metre yüksekliğindeki demir direk üzerine konulan Vosvos’un her sene şampiyon olan takımların renklerine boyandığını belirterek, “38 yıl sonra Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutluyoruz. Her yıl geleneksel olarak hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyuyoruz. Bu sene de bordo-maviye boyadık, sevinçliyiz, mutluyuz. Hangi takım şampiyon olursa o takımın taraftarları otomobili gelip kendisi boyuyor. Bu sene de biz şampiyon olduk’’ dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Olsa da içsem" diyenlere müjde! Ay’daki su..."Olsa da içsem" diyenlere müjde! Ay’daki su...
Yazıcıoğlu'nun kazada ölen korumasının arkadaşından çarpıcı sözler! Yazıcıoğlu'nun kazada ölen korumasının arkadaşından çarpıcı sözler!
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılarMasaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

İlginizi Çekebilir

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.