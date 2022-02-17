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  4. 17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 17 Şubat - 21 Şubat İstanbul'da hava durumu...

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 17 Şubat - 21 Şubat İstanbul'da hava durumu...

17.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat 2022 Perşembe günü hava durumu tahmin raporu işe gidecek vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıda halletmeleri gereken işleri olan kişiler tarafından günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 il için kar uyarısında bulunuldu. Peki 17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat - 21 Şubat İstanbul'da hava durumu...

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 17 Şubat - 21 Şubat İstanbul'da hava durumu...

17 Şubat 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde 17-21 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde havanın nasıl olacağına ilişkin bilgileri yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Cuma ile 19 Şubat Cumartesi günü 15 ilde kar yağışı görüleceği belirtildi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 17 Şubat 2022 Perşembe hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

9 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

17 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, doğu kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -4°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

17 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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