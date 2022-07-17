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17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde meydana gelen depremler çok geçmeden AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. 17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

15 Temmuz'da Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Söz konusu depremin derinliğinin 7.73 km, saatinin ise 15.13 olduğu açıklandı. Peki 17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Geçtiğimiz gün Van, Sağlamtaş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

Bu sabah saatlerinde Yunanistan Arta'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 19.34 km olarak açıklandı.

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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deprem afad kandilli rasathane
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