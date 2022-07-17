17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

15 Temmuz'da Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Söz konusu depremin derinliğinin 7.73 km, saatinin ise 15.13 olduğu açıklandı. Peki 17 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Geçtiğimiz gün Van, Sağlamtaş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

Bu sabah saatlerinde Yunanistan Arta'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 19.34 km olarak açıklandı.





