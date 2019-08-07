17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde Gürcistan'dan gelen dünyaca ünlü bale topluluğu gösteri sundu.

Gürcü Ulusal Dansı'nın tanınmasını sağlayan 90'dan fazla ülkede 50 milyondan fazla seyirciyle buluşan 60 dansçı 10 müzisyenden oluşan topluluğun iki perdelik performansı beğeni topladı.

Toplululuğun ritmik ve tempolu gösterisini, aralarında eski bakanlardan Şinasi Altıner ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Festival, 10 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin "Romeo ve Jüliet" adlı gösterisiyle devam edecek.

