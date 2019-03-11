HABER

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan Emirkan E. (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Olay, öğle saatlerinde Safranbolu Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11’inci Sınıf Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Emirkan Erişoğlu, beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken bir anda yere yığıldı. Durumu gören beden öğretmeninin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erişoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erişoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzüntüden fenalaşan beden eğitimi öğretmeni ise özel hastaneye götürülürken, acı haberi alarak hastaneye gelen Erişoğlu’nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Emirkan cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Kültürpark Platformu'ndan bina tahsisi tepkisiKültürpark Platformu'ndan bina tahsisi tepkisi
Maslenitsa Bayramı, Silifke'de kutlandıMaslenitsa Bayramı, Silifke'de kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük ölen çocuk

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.