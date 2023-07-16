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  4. 17 yaşındaki Emre'nin feci ölümü! Cam kesme makinesine kolunu kaptırdı

17 yaşındaki Emre'nin feci ölümü! Cam kesme makinesine kolunu kaptırdı

16.07.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 17 yaşındaki Emre Günel, edinilen bilgiye göre çalıştığı sırada kolunu cam kesme makinesine kaptırdı. Günel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Emre'nin feci ölümü! Cam kesme makinesine kolunu kaptırdı

Olay, Yalvaç ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Tamirciler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Günel (17) çalıştığı esnada sol kolunu cam kesme makinesine kaptırdı. İş yeri sahibi H.H.D. (54) de Emre’yi kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Emre Günel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.H.D. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Isparta Yalvaç

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