HABER

17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bartın’da 17 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği ileri sürülen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki E.N.K., polis ekiplerine sığınarak tecavüze uğradığını söyledi.

17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

Bartın’da 17 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği ileri sürülen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki E.N.K., polis ekiplerine sığınarak tecavüze uğradığını söyledi. İki yıldır şantaj ve tehdit ile 17 yaşındaki E.N.K’yı istismar ederek tehdit ve tecavüz eden şüpheli Ö.Ç., Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde Kozcağız ilçesine bağlı köyde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. hakkında ’çocuğun cinsel istismarı’, ’şantaj ve tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evinden ele geçirilen silahlara ise el konuldu.

17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralıTokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.