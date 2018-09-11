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11 Eylül saldırısının üzerinden tam 17 yıl geçti, 1111 kişi hala kayıp!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Başta ABD olmak üzere tüm dünyayı şoke eden 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden 17 yıl geçti. Saldırılarda ölenlerin sayısı 2753 olarak açıklanırken, bunlardan 1111'inin kimliği halen teşhis edilebilmiş değil.

Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001 sabahı dünyanın en büyük terör saldırılarından birine uyandı. Bundan 17 yıl önce, 19 terörist, Boston, Newark ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles'a giden dört yolcu uçağını kaçırarak New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı.

Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'ndan 07:59'da kalkan, Los Angeles'a uçan Amerikan Havayolları'na ait Boeing 767-223ER tipi uçak 8:16'da rotasından saptı. Sabah 08.46'da beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

İlk saldırıdan 17 dakika sonra, beş teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya televizyon ekranlarından canlı izledi. Panik, korku ve çaresizlik hissi, sadece İkiz Kuleler'de saldırıya uğrayanları kalanları esir almıyor, ekran başındaki milyonlarca insanı da şoke ediyordu.

İkinci kulenin vurulmasından 34 dakika sonra, saat 09.37'de beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 77 sefer sayılı üçüncü uçak ise Virginia eyaletine bağlı Arlington kentindeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Bu uçağın çarpma anına ilişkin görüntülerin yayınlanmayışı ve Pentagon'da oluşan hasarın görece küçük olması, hala tartışılan soru işaretlerine yol açtı.

Bu uçağın çarpma anına ilişkin görüntülerin yayınlanmayışı ve Pentagon'da oluşan hasarın görece küçük olması, hala tartışılan soru işaretlerine yol açtı.

Başkent Washington'u hedef aldığı öne sürülen dördüncü uçaktaki teröristler, yolcuların müdahalesi sonucu uçağı Pennsylvania eyaletine bağlı Shanksville kenti yakınlarına düşürdü.

1111 KİŞİ HALA KAYIP

Dünyayı dehşete düşüren terör saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2753 olarak açıklandı. Ancak bu kişilerden sadece 1642'sinin kimliği teşhis edilebilidi.

Olay yerinde bulunan 22 bin parça insan kalıntısı defalarca testten geçirilse de, 1111 kişi halen kayıp.

DNA teknolojisinin gelişmesiyle kayıpların teşhis edilebilmesi konusunda ilerleme sağlanması umuluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında kimliği tespit edilen son 11 Eylül kurbanı, 26 yaşındaki Scott Michael Johnson olmuştu. Johnson'ın güney kulesinin 89. katında çalıştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
11 Eylül ikiz kuleler

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