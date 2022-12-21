HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 17 yıllık çifte cinayetin katili gözyaşlarıyla anlattı: İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değil

17 yıllık çifte cinayetin katili gözyaşlarıyla anlattı: İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değil

21.12.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2005 yılında işlenen çifte cinayetin sanığı, yakalandıktan 17 yıl sonra yargılandığı davada gözyaşları içinde suçlamaları reddetti. Sanık Namık Elvan, ''Bu olayın şahidiyken faili durumuna getirildim. Allah’a yemin olsun 17 senedir manen hapis yatıyorum. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

17 yıllık çifte cinayetin katili gözyaşlarıyla anlattı: İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değil

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Namık Elvan'ın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Namık Elvan, avukatı ve öldürülen iş adamlarının aileleri katıldı. Suçlamaları reddederek gözyaşları içinde savunma yapan sanık Namık Elvan, "İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değildir. Bu olayın şahidiyken faili durumuna getirildim. Allah’a yemin olsun 17 senedir manen hapis yatıyorum. Cinayeti gerçekleştiren ben değil Tuncer'di. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Bütün ailem maddi ve manen zor durumdadır. Tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi.

Screenshot_5

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Namık Elvan'ın Hasan Hallaç ile Süleyman Acar’a karşı işlemiş olduğu “kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Screenshot_6

Olay, 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. İş adamı Hasan Hallaç ile Süleyman Acar kurşunlanarak öldürüldü, cesetleri ise şarampole yuvarlandı. Hasan Hallaç’a ait araç ise kanlı bir şekilde Gebze'de yol üstünde terk edilmiş vaziyette bulundu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, 17 yıl sonra tekrar açıldı. Yapılan araştırmada cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi tespit edildi. Bunlardan Tuncer O.'nun 2020 yılında doğal yollarla öldüğü tespit edildi. Ekipler Düzce ve Uşak'ta yaptığı operasyonla şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerinin ardından 2 şahıs serbest bırakılırken, Namık Elvan (56) ise çelişki ifade vermesi sebebiyle çapraz sorguya alındı. İfadesinin ardından Namık Elvan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kamyonunun altında kaldı! Dehşete düşüren anlar kameradaÇöp kamyonunun altında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı
İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdiİstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"

Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.