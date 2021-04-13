170 yıllık Reuters tarihinde bir ilk!

Roma doğumlu 47 yaşındaki İtalyan gazeteci Galloni, on yıl boyunca haber müdürlüğü yaptıktan sonra bu ay, emekli olan Stephen J. Adler'in yerini alacak.

Galloni'nin, 7 Pulitzer Ödülü de dahil olmak üzere yüzlerce gazetecilik ödülü bulunuyor. 4 dil bilen ve daha önce Wall Street Journal'da da çalışan Galloni'nin, 'haber ajansı birtakım zorluklarla karşı karşıyayken' dümeni devraldığı belirtildi.

Reuters, 17 Nisan 2008 tarihinde, Thomson Corporation ve Reuters Group'un birleşmesiyle 'Thomson Reuters Corporation' adı altında genişlemeye gitti. Geçen yıl Thomson Reuters CEO'luğuna geçen Steve Hasker, şirketin en büyük üç işletmesini genişletmeye odaklandı. Hasker’in stratejisinin, Thomson Reuters hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasında etkili olduğu söyleniyor.

CEO Hasker yaptığı açıklamada, “Thomson Reuters, Reuters Haber Ajansı'nın geleceğine bağlı. Haber ajansı, şirketin önemli bir parçasıdır ve bizim için değer görmektedir. Ajans bağımsız ve tarafsız gazetecilik değerleriyle bunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Kanada merkezli Thomson Reuters, 45 binden fazla çalışanla 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Haber ajansı bünyesinde gazeteci olarak çalışan personel sayısının ise 2 bin 450 olduğu belirtiliyor.

