HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1700 yıllık Kybele heykeli yeniden Türkiye'de

1700 yıllık Kybele heykeli yeniden Türkiye'de

13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
1700 yıllık Kybele heykeli yeniden Türkiye'de

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan " Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan " Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kybele'nin 60 yılın sonunda doğduğu topraklara döndüğü ifadelerine yer verildi:

https://twitter.com/TCKulturTurizm/status/1336936014875594752?s=20

Bakanlık'a göre 60 yıl önce Türkiye'den kaçak yollarla çıkarılarak İsrail'e götürülen heykel, nihai olarak ABD'ye götürüldü.

Uzmanlar, heykelin 3. yüzyıla ait olduğunu söylüyor.

Bugün THY'ye ait Turkish Cargo tarafından ABD'den İstanbul'a getirilen heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Müzedeki basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklarda, kendi evindedir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemine ait bir Kybele Heykeli'ni yurtdışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. Değerli mesai arkadaşlarıma titiz çalışmaları için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kybele, daha sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

Sideropolisli Asklepiades'in Oniki Tanrı Ana'ya sunduğu, bir adak heykeli olarak bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios'un oğlu Sideropolis'li Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti" ifadesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e ulaşan Roma dönemi eseri Kybele, burada bir İsrail vatandaşı tarafından satın alındı. Yurt dışına çıkarmak üzere 2016'da İsrail makamlarına başvuruda bulunan ve eseri elinde bulunduran kişi, heykelin Anadolu kökenli olduğunu beyan etti.

İsrail makamlarının eser fotoğraflarını Türkiye'ye iletmesiyle takibe başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, eser ABD'ye ulaşmak üzereyken Anadolu kökenli olduğunu bildirdi. Eser sahibinin heykeli bir müzayede evi aracılığıyla satmak istemesi üzerine Bakanlık ABD makamlarından bu satışın durdurulmasını talep etti.

Eseri elinde bulunduran kişi, bu takibin ardından kendi malı olduğunu beyan ettiği heykele iyi niyetli bir alıcı olarak sahip olduğunu belirterek ABD'de dava açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Kybele'nin iadesi konusundaki karşı iddialarını mahkemeye taşıdı. Eserin, 1964'te Afyonkarahisar'da yapılan bir yol çalışmasında bulunduğu belirtildi.

Bilimsel kanıtlar ve eserin ortaya çıkarıldığı yıllarda bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ile Afyonkarahisar'daki kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler, eserin Türkiye'ye ait olduğunu doğruladı.

Türkiye'nin hızlı ve titiz takibi sonucu, ABD'de dava görülmeye başlamadan eser sahibi heykeli uzlaşarak Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandıÖrümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı
Binlerce polis alımı yapılacak!Binlerce polis alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Didim'de lodos çatıları uçurdu, denizde kabarmalar yaşandı

Çatılar uçtu, deni kabardı!

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Amasya'da feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Şişli’deki erkek arkadaşı dehşetinin görüntüleri olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Koronavirüs hastaları için parayla refakatçilik yapıyorlar

Borsası oluştu! Korona hastalarına özel refakatçi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.