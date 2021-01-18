18-24 Ocak 2021 haftalık burç yorumu... Güneş Kova burcunda, bu hafta burçları nasıl etkileyecek?

Bu hafta salı günü Güneş Kova burcuna geçiyor. Uranüs’ün etkisi bu hafta devam ediyor. Finansal harcamalara ve otoritereye dikkat edeceğiniz bir hafta geliyor.

Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 18-24 Ocak 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 18-24 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... 18-24 OCAK 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 18 Ocak haftalık burç yorumları... 18 Ocak – 24 Ocak 2021 haftasında ayın boşlukta ilerleme saatler: 18.01.2021 Pazartesi saat 06:44’ten saat 10:07’ye kadar,

20.01.2021 Çarşamba saat 11:28’den saat 21:55’e kadar,

23.01.2021 Cumartesi saat 00:27’den saat 10:42’ye kadar ay boşlukta ilerleyecek.

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü hedefleriniz ve planlarınızı uygulamaya koyma noktasında harekete geçebilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle bir süredir gelecek planlarınız ve bekleyişler gündemde iken artık sonuç alma, harekete geçme ve yeni ortamlar, yeni gruplar gündeminizde olacak. Hayatınıza farklı alanlardan yeni insanlar girebilir. İlişkilerde kalıcı başlangıçlar, kalıcı adımlar ve uzun vadeli ortaklıklar karşınıza gelebilir. İnsanlardan destek ve fayda görebilir, kazan & kazan durumları yaratarak hem iş hem ilişkilerde kazançlı çıkabilirsiniz. Finansal konularda önemli bir başarı, önemli bir gelir ve kendi istekleriniz için harcamalar gündemde olabilir. Süregelen sağlık sorunları için tedaviler alabilir, bu yolla harcamalar yapabilirsiniz. Bazı grup ve ekiplerde liderlik, öne çıkma gibi fırsatlar elde edebilirsiniz. Egonun ve bencilliğin esiri olmak, kibir ve baskın tavırlar ise haftanın güzel fırsatlarını kaçırmanıza neden olabiilir. Adaletli davranmaya, objektif olmaya gayret etmelisiniz.

Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta bekleyiş yaşadığınız ve mecburiyet taşıyan konularla ilgili sonuçlanma ve tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle süregelen yasal süreçlerinizde, davalarda önemli ve kalıcı ilerlemeler, hak ve adaletin çalıştığı sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Kariyer konuları hafta boyunca ön plandayken, özel hayatınız, ilişkileriniz doğrultusunda kariyer planlamaları yapabilirsiniz. Aile üyeleriyle iş bağlantıları kurabilir veya aile üyelerinden destek görebilirsiniz. Özellikla hafta ortasına kadarki zaman diliminde karşınızdaki kişilerle oluşan fikir ayrılıkları ve hak-adalet konulu durumları abartılı tepkilerle karşılamamaya, anlaşmazlıkları yokuşa sürmemeye gayret edin. Bu hafta yaşamınızda önemli btiş ve başlangıçlar yaşamaya başlayacağınız bir süreçtesiniz. Bilinçaltı korkularından uzaklaşma, blokajları aşma ve sağlıklı/bilinçli davranmaya çalışmanız gereken zamanlar. İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü finansal konularla ilgili bir sıkışıklık ve tıkanıklıkla meşgul olabilir, bir yerden ödeme bekleyebilir, bekleyen zorunlu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle yaşamın farklı alanlarında şans ve başarı adına desteklendiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yaklaşık 10 günlük bir süreç boyunca yaşamda hedeflerinize ulaşmanız daha kolay olacak. Hayat tarafından, ilahi destekler görebilirsiniz.

Bazı düşündükleriniz, hayal ettikleriniz önünüze gelebilir. Salı gününden itibaren duygularınızda ve isteklerinizde netleşmeye gayret gösterin. Zira yaşam, bunları önünüze getirmek için çalışmaya başlayacak. Büyük sözlerden ve kibirli, sabit bakış açılarından mutlaka kaçınmaya çalışın. Bu size pişmanlık ve kayıpları getirebilir. Aile büyükleri, öğretmenler, patronlar gibi otorite figürleri kararlarınızda ve adımlarınızda daha etkin olabilir. Yurtdışı bağlantılı iş ve eğitimler, akademik süreçler ve eğitim hayatı adına aktif bir çaba gündeminizde olacak. YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü ilişkilerde stresli bir konu veya karmaşık durumlar, anlaşmazlıkları çözme veya nihai kararlar alma gibi konular gündeminizde olabilir. Ortaklı işlerde daha temkinli olmak gerekebilir. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle yaşamınızdaki karmaşaları sonlandırmaya başlayacaksınız. Daha net olacağınız, sorunları ve çözümleri daha net okuyabileceğiniz bir süreç başlıyor. Dış dünyayı kontrol etmek yerine içinize dönmeye, kendinizde bir dönüşüm yaratmaya başlama zamanı.

Zira bu haftadan itibaren kendinizde yaratacağınız dönüşümler, dış koşullarınızın doğrudan değişmesini sağlayacaktır. Özdeğer ve özsevgi konularında çalışma, kendinize güvenme zamanı. Kendinize verdiğiniz değer, insanların size verdiği değeri belirleyebilir. Bazı ilişkileriniz için fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Gerçek duygularınızı ve beklentilerinizi dile getirerek uzun vadede oluşabilecek problemleri çözebilirsiniz. Finansal konularda ise yepyeni planlar ve kazanç sağlama adına yeni projeler gündeminizde olabilir. Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü iş hayatı ve çalışma ortamında zorlu veya karmaşık işleri çözümleme, zorunlu işlerinizi yerine getirme sorumluluklarınızı sahiplenme zamanı. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle bir süredir iş ve sorumluluklar, yaşam düzeni gündeminizde iken artık yaklaşık bir ay boyunca ilişkiler gündeminizde olmaya başlayacak. Hem özel ilişkilerinizde hem dostluk ve ortaklık ilişkilerinizde yepyeni bir süreç karşınızda. Eski düzenlerin, eski alışkanlıkların yıkıldığı bu dönemde, yeni ilişkiler kurmak adına oldukça destekleyici bir süreç içinde olacaksınız. Kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz. Önümüzdeki yaklaşık 10 günlük süreç içerisinde yalnız Aslanlar, önemli, kayda değer ve beklentilerinizi karşılayabilen, ayakları yere basan kişilerle karşılaşabilir, tanışabilir. Bu tarz kişilerden partnerlik teklifi alabilirsiniz. Bazıları içinse iş hayatında ortaklı çalışmalar, ortak projeler, ilişkilerden yola çıkan iş bağlantıları ön planda olabilir. Çoğu ilişkideki tavrınız, tarzınız değişmeye başlıyor.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü finansal konularda riskli yatırımlar, kazançlar ve para çıkışları gündeminizde olabilir. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle iş hayatı ve yaşamınız içerisindeki sorumluluklar gündeminizde olmaya başlayacak. Görevlerinizi yerine getirmekle ilgilenecek, işinizde kendinizi geliştirmeye odaklanacaksınız. Bazı Başaklar için iş veya şirket değişikliği, iş başvuruları ve süregelen iş arama süreçlerinde sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Günlük yaşamınızdaki süregelen rutinin değişeceği yaklaşık 10 günlük bir süreç başlıyor. Bugünlerde sağlıkla ilgili destekler ve beslenme düzenininde değişiklikler de gündeminizde olabilir. Bazı besinleri ve kötü alışkanlıkları hayatınızdan kalıcı olarak çıkarabilirsiniz. Bugünlerde çaba sarf edeceğiniz her alanda ödül alacağınızı bilerek hareket edin. Eğitim süreçleri, sınavlar ve başvurular gündeminizde olabilir. Finansal konularda ise kendinize güvenme zamanı. Borçlar, ödemeler gündemde olabilir, taksitli harcamalar gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü ilişkiler veya yaşam koşullarınızla ilgili can sıkıcı veya stresli konularla ilgilenebilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle ilişkilerinizde, aşk hayatınızda yeni bir süreç başlıyor olacak. Yalnızlar için yeni ilişki fırsatları söz konusu olabilir. Kalıcı duygular ve kalıcı başlangıçlar öne çıkabilir. Evli Teraziler çocuk sahibi olma ve çocukların hayatıyla ilgili yeni düzenlemeler, çocukların eğitimiyle iligli konularla ilgilenebilir. Hayattan keyif almayı, koşullara ayak uydururken isteklerinizi var etme konusunda sabırlı olmayı, hayatla ve kendinizle barışmayı ve kendinizle daha sağlıklı bir ilişki kurmayı öğreneceksiniz. Bugünlerde ortaklık, dostluk veya partnerliklerde karşınızdaki kişilerden net, baskın veya kontrolcü tavırlar görebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin gizli duyguları, saklı düşünceleri açığa çıkabilir. Finansal konularda ise daha sağlıklı hareket etmeye, etrafınızdan fikir almaya açık olmalısınız. Para paylaşımlarında ise doğru bir alma-verme dengesinde olmanız çok önemli.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü stresli konularla, karmaşık düşüncelerle veya takıntılı fikirlerle meşgul olabilirsiniz. Sıkıştığınızı hissettiğiniz bir konuya son vermek adına cesaret gösterebilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle hayatınızda önemli bitiş ve başlangıçların olacağı yaklaşık 10 günlük bir süreç başlıyor olacak. Artık koşullarınızın netleştiği, ilişkilerde ileriye yönelik net kararların alındığı bir dönem karşınızda. Bu dönemde alınacak bitiş ve başlangıç kararlarının kalıcı ve uzun vadeli olacağını bilerek hareket etmeye çalışın. Ego ve hırs bugünlerde size zarar verebilirken, bilinçli ve farkındalıklı tavırlar ise size kazandırır. Aile üyelerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler sizin de gündeminizi etkileyebilir. Sağlıkla ilgili varolan sorunlarda şifanın çalışacağı günlere giriyorsunuz. İlişkilerde ise kontrol çabasından uzaklaşma, ortaklık geliştirme ve eşitliği arama zamanı. Bazı Akrepler için bugünlerde ilişkilerin resmiyet kazanması, evlilik teklifi gibi konular gündeme gelebilir.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü zorunlu ödemelerle ilgilenebilir, yaşamın farklı alanlarında istekleriniz ve duygularınız konusunda karmaşa yaşayabilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle kararsızlıklarınız son bulmaya başlayacak. Hayata dair yeni kararlar, yeni bakış açıları ve yeni fikirler içerisinde olacaksınız. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde önemli değişimler olabilir. Aşk hayatında beklentileriniz değişebilir. İlişkileri daha ciddi bir gözle ele alabilir, duygularınızın arkasında durarak istediğinizi elde etme adına çaba harcayabilirsiniz. Finansal konularda önümüzdeki günler içinde yüklü planlamalar yapabilirsiniz. Araç alım-satımı, teknolojik aletlerle ilgili harcamalar gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili bir yol belirleyebilir, bir süredir düşündüğünüz eğitimi almak için harekete geçebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Sizi baskılayan, negatif enerji veren kişiler ve ortamlardan uzaklaşmak isteyeceğiniz, bazı kişileri hayatınızdan çıkarmak isteyeceğiniz enerjiler çalışabilir.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü sağlık ve estetikle ilgili konular gündeminizde olabilir. Finansal konularda bir çıkmazı çözmeye çalışabilirsiniz. Salı günü Güneş'in Kova burcuna geçişiyle iç dünyanızda önemli değişimler yaşayacağınız yaklaşık 10 günlük bir süreç başlayacak. Özgüveni yeniden inşa etme, kendinizle ilişkinize odaklanma, gerçek duygularınızı ve isteklerinizi keşfetme, hırs ve kararlığı var etme konuları ön planda olacak. Bugünlerde pasif kalmaktan ve koşullara teslim olmaktan, yapabileceklerinizi küçümsemekten kaçınmalısınız. Zira imkansız gördüğünüz konularda başarılar elde edebilirsiniz. Umutsuz olduğunuz alanlarda karşınıza yeni yollar açılabilir. Baba, eş gibi figürlerden finansal destekler görebilir veya ilişki olduğunuz kişilerle ortak finansal planlamalar, yatırım ve harcamalar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili harcamalar, taşınmaz mal alım-satım konuları, davalardan gelen kazançlar ve ödemeler, miras ve nafaka gibi konular gündeminizde olabilir. KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü elinizde olmayan koşul ve durumlarla ilgili sorgulamalar, kararsızlıklar ön planda olabilir. Kaygı ve endişe çalıştıracağınız durumlar içinde olabilirsiniz. Salı günü Güneş'in sizin burcunuza geçişiyle yaşamınızda kalıcı değişimlerin ve netleşmelerin başlayacağı bir sürece gireceksiniz. Her konuda olaylara daha net bakabilir, net ayrımlarda bulunabilir, zaman zaman ya hep ya hiç mantığında olabilirsiniz.