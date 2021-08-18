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18 Ağustos 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Kritik konuşmalardan kaçının!

18.08.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yay burcunun gündeminde bugün ödemeler ve harcamalar olabilir. Yay burçları para yönetimi konusunda değişiklik yapabilir. Koç burcu ise bugün hızla harekete geçmek isteyecek. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Aslan, Oğlak, Balık, Yay, Akrep, Boğa, Terazi, Kova, Başak, İkizler, Yengeç, ve Koç burcu yorumları, Astrolog Merve Rençber’in günlük burç yorumu...

Boğa burcu bugün finansal düzenlemeler ile ilgilenebilir. İkizler ise iç dünyasında duygusal değişimler yaşayabilir. Akrep burçlarının günün ilk yarısında kritik konuşmalardan kaçınması gerekir. İşte Astrolog Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün iş ve sorumluluklarınızla ilgilenecek, hızlı düşünüp hızlıca harekete geçmek isteyeceksiniz. Öğle saati ve civarında kadınlarla ilişkilerde, yöneticilerle iletişimde kısa süreli gerilimlere dikkat edin. Uzun vadeli düşünerek adım adm ilerleme zamanı.

BOĞA

Bugün finansal düzenlemeler ile ilgilenebilir, vergiler ve kredilerle ilgili ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Hem finansal konularda hem ilişkilerde güvende hissetme, güvende olma ihtiyacınız artacak. Akılsız riskler almaktan uzak durma zamanı.

İKİZLER

Bugün iç dünyanızda duygusal değişimler yaşayabilir, değişiklik isteği duyabilir, bazı konularda daha içe kapalı davranabilirsiniz. Kadınlarla ilişkiler ön planda olacaktır. Finansal konularda yatırım ve alacaklarla ilgili gündemler olabilir.

YENGEÇ

Bugün ilişkilerinizde kısa süreli uyumsuzluklar olabilir. Beklentileriniz ile karşınıza gelenler aynı olmayabilir. Yüksek beklentiler bugün hayattan keyif almanızı zorlaştırır. İlişkilerde akıl ve mantığı koruyarak ilerleyin.

ASLAN

Bugün çalışma hayatı, görev ve sorumluluklar ön planda olacaktır. İş görüşmeleri yapabilir, kadın iş arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Küçük veya kısa süreli görev değişimleri olabilir. Bugün ve yarın sorun ve problem odaklı olmadığınızdan emin olun.

BAŞAK

Bugün alacak-verecek gündemleri ve borçlarla ilgili düzenlemeler olabilir. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde beklentileriniz ile mevcut şartlar uyuşmayabilir. İhtiyaçlarınızla arzularınız arasındaki farkı iyi görmeye çalışın.

TERAZİ

Bugün günün ilk yarısında kendi isteklerinize odaklanıp ruh halinize göre davranmak isteyebilirsiniz. Keyfi hareket etme isteğiniz artabilir veya hırslarınız doğrultusunda stratejik hareket edebilirsiniz. Ev ve aile, yuva gündemleri ön planda.

AKREP

Bugün günün ilk yarısında kritik konuşmalardan kaçının. Yanlış anlama ve anlaşılmalar olabilir. Gün içinde düşüncelerinizde ve tavırlarınızda daha net, kontrolcü ve yönetici olabilirsiniz. Aile büyükleri, akrabalar, yakın çevre ile iletişimler gündemde.

YAY

Bugün ödemeler ve harcamalar gündeminizde olacaktır. Günün ilk yarısında iş veya özel hayatınızda görüşmeler yapabilir, güne hızlı başlayabilirsiniz. Yatırım ve harcamalarla ilgili konularda her zamanki tavrınız ve planlarınızın tersine gidebilir, para yönetiminde değişiklik yapabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Günün ilk yarısında kadınlarla ilişkileriniz, iş ve özel hayatınızda yapacağınız paylaşımlar ön planda olacaktır. Gün içinde kendinizi kontrol etme, akılcı düşünme veya yavaş hareket etme zamanı.

KOVA

Bugün ruh ve beden sağlığınızla ilgili hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Şifalanmaya ve size iyi gelen şeyleri keşfetmeye, size iyi gelen şeyleri yapmaya ihtiyacınız var. İç dünyanızda karamsar ve kaygılı düşüncelere karşı dikkat edin.

BALIK

Bugün eski arkadaşlarınız, eski dostlarınız ile irtibata geçebilirsiniz. Dostlarınıza ve arkadaşlarınıza karşı tavırlarınız değişebilir. Her zamankinin aksine davranabilirsiniz. Geleceğinize dair düşüncelere dalabilir, şartları daha olumsuz görme eğiliminde olabilirsiniz.


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