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18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 18 ailenin toplam 21 bin 750 TL veresiye borcunu ödedi. Bakkal sahibi Murat Halal, borcu ödenen ailelerin çok mutlu olduğunu ve veresiye defterini yaktığını söyledi.

18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı

Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde Murat Halal'ın işlettiği bakkala gelen bir hayırsever, veresiye defterini görmek istedi. Defteri inceleyen hayırsever kişi, 18 ailenin toplam 21 bin 750 TL olan veresiye borcunu ödemesinin ardından bakkal sahibi Halal’dan defteri yakmasını istedi. Halal da bunun üzerine veresiye defterini yaktı. 18 aileye ise durumu Dallıca Mahalle Muhtarı Ali Uçar iletti.
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'KUL SIKIŞMAYINCA HIZIR YETİŞMEZMİŞ DERLER'

Hayırsever vatandaşın ismini vermediğini belirten bakkal sahibi Murat Halal, "Tanımadığım bir arkadaş veresiye defterini sordu. Kim olduğunu sorduğumda ‘Vatandaşım’ diye cevapladı. ‘Buradan alışveriş yapanları veresiye defterinden seçelim’ deyince bende 18 aile tespit ettim. Toplamda ortaya çıkan 21 bin 750 lirayı ödedi ve ayrıldı. Allah hayrını kabul etsin. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde böyle vefalı insanlarımızdan Allah razı olsun. Borcu ödenen ailelerimiz de çok mutlu oldu. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler. Kendisi, benden veresiye defterini yakmamı rica etti. Onun ricası üzerine ben de veresiye defterini yaktım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın veresiye defteri borç

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