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18 Aralık Cumartesi burç yorumları: Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor

18.12.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde bazı planlarınızı değiştirebilir, bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Finansal hesaplarınız şaşabilir, borç alma-verme konuları gündeme gelebilir. Gün içerisinde ilişkilerde küslük veya barışmalar olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…

18 Aralık Cumartesi günü ruh ya da beden sağlığınızla ilgili destekler alabilir, meditatif çalışmalar yapabilir, dua ve ibadet halinde olarak rahatlayabilirsiniz. İlişkiler ve finansal konularda planların değiştiği durumlar olabilir. Aile üyelerinizle yaşanmış dargınlıklar giderilebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde bazı planlarınızı değiştirebilir, bazı fikirlerinizden ve kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Unutkanlık küçük kazaları, eşya kayıplarını ve dikkatsizlikleri getirebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde finansal hesaplarınız şaşabilir. Borç alma-verme konuları gündeme gelebilir. Bir davet ve organizasyona katılabilirsiniz. Sosyal medyada hata ve karışıklıklara dikkat edin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerde küslük veya barışmalar gündeme gelebilir. Duygusallık, hassasiyet, romantizm, anlayış ve empati gerekliliği gün içinde öne çıkabilir. İş birliği içinde olmak faydanıza olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ruh veya beden sağlığınızla ilgili destekler alabilir, meditatif çalışmalar yapabilir, dua ve ibadet halinde olarak rahatlayabilirsiniz. Yaratıcı yönünüz artarken, hayalperest davranabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkiler ve finansal konularda planların değiştiği durumlar olabilir. Ruh haliniz daha hızlı değişebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde alıngalık ve hassasiyetlere açık enerjiler hakim olabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkileriniz ve sevdikleriniz ön planda olacaktır. Aile üyelerinizle yaşanmış dargınlıklar giderilebilir. Ev ziyaretleri yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyifli enerjiler hakim.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde halsizlik ve tembellikleriniz olabilir. Gecikmeler ve ertelemelerle karşılaşabilirsiniz. Zamanla ilgili planlamalarınız aksayabilir. Akşam saatlerinde ise enerjiniz yükselebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde çocuklarınızla ilişkilerinizde abartılı hassasiyetler içine girmemeye çalışın. Sevdiklerinize karşı anlayışlı ve kabul edici olma zamanı. Krediler, borçlar ve ödemelerle ilgili planlarınız değişebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde aile üyelerinizle iş birliği içerisinde olabilir, var olan dargınlıkları giderebilirsiniz. Ebeveynlerinizin hassasiyetleri öne çıkabilir. Sevdiklerinize karşı daha esnek olma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kısa süreli seyahatler ve organizasyonlara dahil olabilir, günlük rutininizin ve alışkanlıklarınızın dışına çıkabilirsiniz. İş ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde karar değiştirebilir, bazı isteklerinizden vazgeçebilir, yeni hevesler içerisine girebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların fikirlerine karşı daha hassas olabilir, finansal planlarınızla ilgili etrafınızdaki insanlardan fikir alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde abartılı hassasiyetler ile abartılı umursamazlık gibi iki ayrı uçta tavır ve duygulara gidebilirsiniz. Duygusallık artabilir. Empati duygunuz yükselebilir. Maddi manevi yardımlar yapabilirsiniz.

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