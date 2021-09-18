18 Eylül Cumartesi burç yorumları! Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor!

Günün ilk yarısında sevindirici bir haber, bir teklif alabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir, eski bir ilişkiye dair anılar hafızanızda canlanabilir, yardımsever yanınız ön planda olabilir. İşte 18 Eylül Cumartesi Astrolog Merve Rençber’in Koç, Akrep, Terazi, İkizler, Kova, Başak, Aslan, Oğlak, Yay, Balık, Yengeç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında sosyal ortamlara katılabilir veya sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Günün geri kalanında ise ruh halinize ve enerjinize göre hareket edebilirsiniz. Bir belirsizliğin netleşmesini bekleyebilirsiniz.

BOĞA

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında aceleci veya kontrolcü yanınız öne çıkabilir. Duygularınızda ve düşüncelerinizde aşırılıklara gitmeye karşı kontrollü olmanız gereken bir gün. Kadınlarla ilişkiler ön planda olabilir.

İKİZLER

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında sevindirici bir haber, bir teklif alabilirsiniz. Geçmiş anılar hatıranızda canlanabilir veya geçmişte ziyaret ettiğiniz yerlere tekrar bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Günün geri kalanında daha rahat ve spontane hareket edebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz güçlenebilir. Daha önce göremediğiniz detayların farkına varabilir, gizli konuları daha iyi görebilirsiniz. Aynı zaman diliminde siz de bazı şeyleri kendinize saklamak isteyecek ve dışarıya karşı gün boyu daha kontrollü davranmak, gizemli olmak isteyeceksiniz.

ASLAN

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında ilişkilerden yana maddi-manevi destekler görebilirsiniz. Eski bir ilişkiye dair anılar hafızanızda canlanabilir veya eski bir ilişkiden haber, adım ve teklif görebilirsiniz. Gün içinde sosyalleşmek ve sevdiklerinizle olmak enerjinizi yükseltecek.

BAŞAK

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında yapılacak işlerle ilgilenebilir veya güne dair planlarınızı gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Yardımsever yanınız ön planda olabilir. Öğleden sonra beslenme düzeninizin dışına çıkabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında daha keyifli, enerjik ve neşeli olabilirsiniz. Öğleden sonra ise özgürlük ve zorunluluklar arasında seçim yapmanız gereken durumlar olabilir. Netleşmelere doğru gidiyorsunuz.

AKREP

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz güçlenebilir ve erken saatlerde gördüğünüz rüyalar bir anlam ve işaret taşıyabilir. Evinizle ve düzeninizle ilgilenebilir ve yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

YAY

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilişkiniz iyileşebilir, güçlenebilir. Günün geri kalanında daha çok içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı ilişkilerde özgürleşme arzusu ortaya çıkabilir.

OĞLAK

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında kaybettiğiniz bir eşyanızı veya paranızı bulabilirsiniz. Maddi veya manevi olarak kendinizi güçlü hissetmek yeni fırsatları getirirken, kıtlık bilinci ve eksiklik duygusu da yokluk enerjisini arttırabilir.

KOVA

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında her duygu ve düşüncede son noktaya gidebilir ve aşırılıklara açık olabilirsiniz. İçe dönmek, kendinizi keşfetmek, kişisel gelişim konularıyla ilgilenmek için harika bir gün. Sağlığınıza yatırım yapın.

BALIK

Bugün öğleden sonra Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında yardımsever yönünüz ilişkilerinizde öne çıkabilir. Kişilere, şartlara karşı anlayışlı ve kabul edici olabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzün artması, çok yönlü işler ve tasarılar ortaya koymanız adına sizi destekliyor.



