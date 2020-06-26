18 gün ormanda saklanan kişi yakalandı

5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi.

Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, dün akşam Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

İfadesinde eşini vurduktan sonra ormanda saklandığını söylediği öğrenildi.

GÜNDÜZLERİ ORMANDA SAKLANDI

Gündüzleri ormanda saklanan 55 yaşındaki Çelik'in geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gelerek kaldığını söylediği belirtildi.

(DHA)

