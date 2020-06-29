Hamilelikte 18. Hafta : 18 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim 17 haftayı geride bıraktık 18. haftadayız. 18 haftalık gebelik kaç aylık olur dersen şu an 4. ayı bitirdin 5. ayın ilk haftasındasın. Ben hızla büyümeye devam ediyorum ve aldığım kilo miktarı arttı. Artık tamamiyle bir bebek oldum ve küçük bir enginar kadarım. Gebelikte Bebeğinizin 18. Hafta Gelişimi Bu hafta kalbim tamamen oluştu. Duyularımsa hızla gelişmeye devam ediyor. Damak tadım oldukça gelişti. İç kulağım gelişmeye başladığı için kulaklarım da artık duymaya başladı, yüksek seslere karşı tepki verebiliyorum. Bu sıralar geliştirdiğim en büyük yeteneklerim esnemek ve hıçkırmak bir de sürekli parmağımı emiyorum. Bunu neden yapıyorum bilmiyorum ama elbet bir sebebi vardır. Bir bebek olarak çok da fazla sorgulamıyorum hareketlerimi. El ve ayak parmaklarımla birlikte parmak izlerim de oluştu bu hafta ne güzel! Artık minik izlere sahibim mucize gibi bir şey değil mi? 18 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? 20. haftaya yaklaşmamızla birlikte artık benim cinsiyetimin belli olma olasılığı da artıyor. Artık belli olsun değil mi ikimiz de çok merak ediyoruz. Tabii bu biraz da bana bağlı ben kendimi saklamaz da ultrasonda gösterirsem doktorumuz da cinsiyetimi daha kolay belirleyebilir. Bu hafta cinsiyetimin belli olma olasılığı biraz düşük olsa da umarım öğrenebiliriz.

Sabırsızlanıyorsunuz Biliyoruz!: Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olacak? 18 Haftalık Bebek Hareketleri Bu hafta itibariyle bir bebek olarak oluşumumu tamamladım. İlk zamanlar ne kadar da ufaktım bir bebek bile değildim bir nar tanesiydim şimdiyse kocaman bir bebeğim. Bu ay artık benim hareketlerimi hissetmeye başlayacaksın. Tekmelerim ve yumruklarım senin hissedebileceğin kadar hareketlenmeye başlıyor. İlk tekmelerimi hissettiğinde ne yapacaksın acaba? Muhtemelen elin karnında gezeceksin tekrar tekrar hissedebilmek için, seni artık tanıyorum anneciğim. Merak etme bir süre sonra hareketlerim o kadar fazla olacak ki ellerim ayaklarım hiç durmayacak bu seferde yeter artık karnımı tekmeleme diye şikayet edeceksin. Bugünlerinin tadını çıkart! Hamileliğin 18. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü 18 haftalık gebelikte bebeğin boyu 12-14 cm aralığında değişiyormuş ben de bu aralıktayım yani gelişimim olması gerektiği gibi ilerliyor. Kilom da daha 150 gram kadar ama geçen haftadan bu yana neredeyse 100 gram kilo aldım, demek ki beni güzel besliyorsun. Bu ayın sonunda ise boyum 15 cm kilom da 250 gram olacak. Bir an önce büyümek istiyorum.

18 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta parmağını emmeye başlamış ve kaşlarını sürekli çatan bir bebekle karşılaşabilirsin. Bir de sürekli hıçkıran ve esneyen bir bebekle... Bu hafta değişimim bu şekilde ilerliyor. Hareketlerim hız kazandı. Yutkunma yetimi kazandım. Kalbim ve karaciğer gibi iç organlarım da hızlı bir şekilde büyüyor. Şu an sahip olduğum kemik sayısı 200 ve sertleşmeye devam ediyor. Doğduktan sonra tam 300 adet kemiğe sahip olacağım. Tabii bu kemiklerin bazıları daha sonra kaynayacak. Çünkü yetişkin birinin vücudunda 206 kemik buluyormuş. Bu hafta sesleri algılayabilir dereceye geldim. Senin sesini ve çevrede olan biten her şeyi duyabileceğim. Hatta benimle konuşmalarını ve bana söylediğin şarkıları da duyabileceğim. Bu yüzden benimle bol bol konuş, şarkı söyle o güzel sesinle bir de masal anlat bana masalları çok severim! Böbreklerim idrar üretebilecek kadar gelişti. İdrarım amniyotik sıvıyı içeren amniyotik kesede salgılanıyor. Kaslarım ve beynim arasındaki bağlantıyı sağlayan motor nöronlarım oluşmaya devam ediyor bu hafta. Bu yüzden hareketlerimi daha bilinçli şekilde gerçekleştiriyorum. İstemli şekilde kafamı çevirebiliyorum ve ellerimi oynatabiliyorum.

Artık sesleri algılayabildiğim için doktoru ben de can kulağıyla dinliyorum. Ben de burada baya bilgiye sahip oldum aslında. Bu hafta yaptırman gereken bir ultrason var anneciğim sakın ihmal etme. Bu hafta ultrason sayesinde kalbimde olabilecek anormallikler de tespit edilebilecek. Bunun için tecrübeli bir doktor olması gerekiyormuş. Bizim doktorumuz da gayet tecrübeli değil mi ona güvenebiliriz? Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 18. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Rahminin boyutu artık iri bir kavunu andırıyor anneciğim. Sen de göbek deliğinin hemen altında onu hissedebiliyorsundur artık. 18 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı diye merak ediyorsun biliyorum. Bu zamana kadar almış olman gereken kilo 4,5-6 kilo arasında değişiyor. Tabii kimi anneler bu kiloyu sadece ilk dönemlerde alıyormuş kimileri ise ikinci trimester’da. Sen zamana yayarak kilo aldın bence ama yine de dikkatli olmalısın ve aldığın kiloları iyi kontrol etmelisin. Çünkü daha alman gereken çok kilo var. Yine de kilolarınla ilgili kendini rahatsız hissediyorsan doktorumuzla bunu görüşmelisin. Vücut kitle endeksine bakılarak hesaplanan ideal kilo alım kapasiteyi aşmaman konusunda sana yardımcı olabilir. Belki daha farklı bir diyet uygulayabilir.

18. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta vajinal akıntıların da artış olabilir. Karnın büyüdüğü için göbek deliğin dışarı çıkabilir ve derinde renk değişimleri gözlenebilir. Artık bu hafta hamileliğini kendin de daha fazla hissetmeye başlıyorsun. Burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayetlerin devam ederken yine diş etlerindeki hassasiyet ve şişme de devam edecek. Ancak ruh halindeki değişmeler biraz olsun azalıyor. Kendinde olmama, uykusuzluk ve dalgınlık halin devam ediyor. Hamileyken pelvisteki normal sabit eklemlerin doğum sırasında benim rahat bir şekilde çıkabilmem için gevşer. Bir de büyüyen karnın yüzünden vücut dengen iyice bozulur. Bu da bel ve sırt kaslarının zorlanmasına ve ağrımasına neden olur. Bunu engellemek için düzgün bir oturuş benimsemelisin. Ağır şeyler kaldırmamalı, ayaklarında ağrı ve şişme olmaması için doğru ayakkabıyı seçmelisin. Vücut ağırlığına bir yük daha bindirmemek için, önerilen kilonun da üstüne çıkmaman gerekiyor. Ağrıyan sırt kasların için sıcak ya da soğuk kompres uygulayabilirsin ağrılarını hafifletir. Bu ağrıları azaltmak için en önemlisi de stresten ve gerginlikten uzak durman gerekli.

Kasıklarında ve karnının alt bölgesinde ağrı hissedebilirsin bu çok normal, çünkü büyüyen rahmini destekleyen kas ve dokuların geriliyor. Bu yüzden sandalyeden, yataktan kalkarken ya da öksürdüğünde kramp gibi keskin bir acı hissedebilirsin. Ağrının süresi kişiden kişiye değişebiliyormuş kısa sürede geçebildiği gibi birkaç saat de sürebilir. Umarım senin ağrıların kısa süreli olur anneciğim senin için üzülüyorum. Ama bu ağrılarına ateş, kanama ve baş dönmesi eklenmediği sürece zararsızmış, o yüzden ağrıların olduğunda benim sağlığımdan endişe etmene gerek yok. Bu hafta sık idrara çıkma durumu yaşayabilsin, sık idrara çıkma durumuna, ağrılı idrar yapma, idrar yaparken yanma gibi belirtiler de eklenirse idrar yolu enfeksiyonu kapmış olma ihtimalin akla gelir. Bol bol su içmek bu rahatsızlığını giderme konusunda etkili olur. Ancak yine de doktorla görüşüp şikayetlerini anlatmalısın. Bu şikayetlerinin hemen tedavi edilmesi, ikimizin sağlığı açısından çok önemli. İdrar Yolu Enfeksiyonu İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

18. hafta gebelik şikayetleri arasına bir de ayaklarının şişmesi ve büyümesi ekleniyor maalesef ki. Bu dönemde yeni ayakkabılar almasan çok iyi edersin, çünkü muhtemelen en az 2 numara büyük alman gerekecek ve doğumdan sonra giyemeyeceksin. Bu şişliğin ve büyümenin sebebi hamilelikte aldığın kilolar ve ödem olarak görülse de, asıl neden pelvis bölgendeki eklemleri gevşeten hormonun ayaklardaki bağ ve kas dokusunu da gevşetmesi ve yumuşatması, kemiklerin biraz olsun açılmasına ve ayakların büyümesine neden oluyor. O yüzden bu hafta ayakların senin için çok önemli olmalı. Fazla ayakta durmamalısın. Babama söyleyip ayaklarına masaj yapmasını rica edebilirsin o da seve seve yapacaktır eminim. Ayaklarını bakıma al ve onları şımart anneciğim, çünkü hamileliğin boyunca onlar seni ayakta tutacak! Gebeliğin 18. Haftasında Beslenme Kan hacmindeki artışı dengelemek adına demir alman çok önemli. Bu yüzden demir bakımından zengin besinler tüketmelisin. Sakatatlar, yumurta sarısı, kırmızı et, lahana, ıspanak, organik tavuk ve mantar demir açısından zengin olan besinlerdir. Bu besinlerden tüketebilirsin tabii aynı zamanda besin değeri diğer mineral ve vitaminler açısından da yüksek olmalı.

Doktorla görüşerek alman gereken vitamin ve minerallerin miktarını belirleyebilirsin. İstersen bir beslenme uzmanıyla da görüşebilirsin. Hem bu sayede senin için faydalı olan besinleri tüketirsin hem de kontrolsüz kilo alımının önüne geçmiş olursun. Tabii bu programa harfiyen uymalısın yoksa fazla kilo alırsın, yani alırız. Seninle birlikte ben de kilolu bir bebek olarak doğabilirim. İkimiz için de bu pek iyi olmaz bence. Doğar doğmaz diyete başlamak istemiyorum! Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 18. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu dönemde tansiyon düşmeleri olabilir, o yüzden dikkatli olmalısın. Gün içerisinde sık sık tansiyonunu kontrol etmelisin. Beklenmedik bir durumda, yani aşırı baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı gibi durumlar olursa doktorla mutlaka görüşmelisin. Bu dönemlerde banyo yaparken dikkatli olmalısın, tansiyon düşmesi sıcak suya girdiğinde daha fazla yaşanır, bu yüzden de baş dönmesi görülebilir baygınlık geçirmemek ve kayıp düşmemek için temkinli davranmalısın. Hatta böyle bir şikayet yaşarsan banyo sırasında birisinin seninle birlikte kalmasını isteyebilirsin.

Bu dönemde hem kilo alımının önüne geçmek için hem de ağrılarını azaltmak için egzersiz yapabilirsin. Kendini yorgun ve hantal hissedebilirsin ama egzersiz seni canlandırır ve vücuduna çok iyi gelir. Hem de benim için çok faydalı! Yüzme ve yürüyüş hamilelik için çok faydalıdır, benim de en sevdiğim aktivite yüzmektir biliyorsun güzel de yüzüyorum. Bunun yanında hamile yogası ve hamile pilatesi de yapabilirsin. Bu egzersizler de sana doğumda çok fayda sağlayacaktır. Hem de tüm gerginliğini, stresini atmana da yardımcı olur. Babamın da hoşuna gidecektir bu durum. Bir eğitmen eşliğinde hamilelik yogası ve pilates yaparsan kasların ve pelvik bölgen için çok fayda sağlar, üzerindeki yorgunluğu atarsın ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirirsin. 18 Haftalık Gebelikte İkinci Trimester Ultrasonu Ayrıntılı ultrason muayenesi ve ikinci seviye muayene de dedikleri ikinci trimester ultrasonunu bu hafta yaptıracağız anneciğim. Bu test genellikle ilk 3 ayda bir yapılan standart ultasonlarda görülen şüpheli anormalliklerin tespiti için yapılıyormuş. İkinci Trimester Ultrasonu riskli olan hamileliklerde daha çok tercih edilen bir ultrason, doktor bu ultrasonun yapılmasını uygun gördüyse bizim de yaptırmamız gerekiyor. Hiç korkma sen olur mu ben yanındayım. Bu sadece tedbir amaçlı bir test.