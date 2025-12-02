KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Korkutan 112 çağrısı: Telefonda verdiği talimatla 1 aylık bebeğin hayatını kurtardı!

İçerik devam ediyor

Tokat’ta 1 aylık bebek, annesi tarafından emzirildiği sırada boğazına süt kaçması sonucu nefes alamadı. Bebeğe ilk yardım yaptıkları halde ağlamaması ve sesini çıkarmamasının ardından panikleyen aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 112 sağlık personelinin telefonla yönlendirdiği anne, yabancı cisim aspirasyonu yaşayan 1 aylık bebeğin hayatını kurtarmayı başardı. Korku dolu anlar yaşayan aile, bebeğin ağlamaya başlamasıyla büyük bir rahatlama yaşadı. O anlar kayıt altına alındı.

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası’na gelen çağrı korkuttu. 1 aylık bebeği yabancı cisim aspirasyonu yaşayan annenin ihbarı, ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesiyle mutlu sonla sonuçlandı.

1 AYLIK BEBEĞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Nefes almakta zorlanan 1 aylık bebek için yardım isteyen anneyle anında telefon bağlantısı kuran sağlık personeli, ilk yardım adımlarını sakin bir şekilde tarif ederek bebeğin yeniden nefes almasını sağladı.

Korkutan 112 çağrısı: Telefonda verdiği talimatla 1 aylık bebeğin hayatını kurtardı! 1

AİLE DERİN NEFES ALDI

Telefon üzerinden yapılan yönlendirme sayesinde minik bebek kısa sürede hayata tutunurken, aile büyük bir panik yaşamadan müdahalenin başarıyla sonuçlanmasıyla derin bir nefes aldı.

Korkutan 112 çağrısı: Telefonda verdiği talimatla 1 aylık bebeğin hayatını kurtardı! 2

SOĞUKKANLI YAKLAŞIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Yetkililer, olayın acil durumlarda doğru bilginin, hızlı iletişimin ve soğukkanlı yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, vatandaşların sağlıkla ilgili her çağrısına anında karşılık vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır" mesajını paylaştı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yılda 4'e katladı: "Umduğumdan daha rahat"3 yılda 4'e katladı: "Umduğumdan daha rahat"
Vücudundaki kurtlardan arınmak için bakın ne yapmış...Vücudundaki kurtlardan arınmak için bakın ne yapmış...

Anahtar Kelimeler:
Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.