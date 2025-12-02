KADIN

İstanbul'daki kariyerini bırakıp Kars'a döndü! 3 yılda 4'e katladı: "Umduğumdan daha rahat"

İstanbul’daki modelistlik kariyerini bırakıp Kars’a dönen Gül Çiçek Aday devlet desteğiyle başladığı yeni işini üç yılda dört kat büyütmeyi başardı. Yeni hayatını anlatan Gül Çiçek Aday, "Çok güzel bir iş, yani umduğumdan daha rahat oldu benim için." dedi.

İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.

Tekstil sektöründe modelistlik yaptığı İstanbul'dan 3 yıl önce ailesiyle Kars'taki Subatan köyüne dönen 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinden faydalanıp 40 koyun aldı.

Geçen 3 yıllık süreçte ailesiyle bakımlarını yaptığı sürüsünü 4'e katlayan Aday, 160 koyunuyla kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.

"UMDUĞUMDAN DAHA RAHAT OLDU BENİM İÇİN"

Çiftçi Gül Çiçek Aday, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi.

Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu:

"Kendi köyüm, doğal yaşam, bunlar da tabii beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce köyüme dönmeyi seçtim. Ailemin desteğiyle şu an 3 yıldır koyunculuğa devam ediyorum. Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla arttırmak 500 başa çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir iş, yani umduğumdan daha rahat oldu benim için."

"ÇİFTÇİLİK İSTEYENLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ İMKANI"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Kars'ta 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığının olduğunu anlattı.

Kentin geniş yayla ve mera alanlarına sahip olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize hem üretim anlamında destek olmak hem de çiftçiliğe yeni başlayacak olan üretici adaylarımızı bu işin içine çekmek için Valimiz Ziya Polat'ın başkanlığında Ziraat Bankası'yla protokolünü imzaladığımız Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi var.

Çiftçiliğe başlamak isteyen, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize 1 milyon 200 bin liraya kadar bir kredi imkanı sağlanıyor ve 100 başa kadar küçükbaş hayvanı temin edilerek böylece hayvancılığa başlaması sağlanıyor."

Aydın, projeden destek alan Gül Çiçek Aday'ın, İstanbul'da çalışırken köyüne yerleşmeye karar verdiğini anlatarak, "Biz de bu sırada devreye girip kendisini kredi anlamında destekledik. Aldığı koyunlarla bugün köyde ailesiyle birlikte kendi geçimini sağlayacak şekilde bir çiftlik oluşturdu ve üretime katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu proje kapsamında ilimizde 500'ün üzerinde bir başvuru aldık ve 200'ün üzerinde çiftçimizi destekten faydalandırmış olduk. Bugüne kadar 43 milyon liralık bir kredi kullanıldı, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanı çiftliklerle buluşturmuş olduk." diye konuştu.Kaynak: AA

