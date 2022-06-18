18 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 18 Haziran 2022 Cumartesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 18 Haziran Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine her gün internet sitelerinde yer veriyor. 18 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

18 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.18 07:20:04 37.8468 26.9407 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.18 07:04:13 35.2388 23.4372 27.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.18 06:35:59 37.9587 28.7997 3.2 -.- 1.8 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2022.06.18 06:25:13 37.7392 37.4672 3.8 -.- 2.4 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2022.06.18 06:06:57 40.1735 23.9208 8.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.18 06:05:07 36.4457 27.0927 5.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.18 06:01:06 36.8402 27.7387 8.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.18 05:33:49 36.7810 27.7828 10.4 -.- 2.6 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel

2022.06.18 05:29:28 36.7768 27.8007 5.5 -.- 2.2 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel

2022.06.18 05:22:16 37.1068 28.4220 11.0 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.18 05:13:54 36.7902 27.7833 10.1 -.- 2.7 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel

2022.06.18 04:01:44 38.8545 43.5440 5.9 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.18 02:48:08 37.7605 32.0807 9.9 -.- 0.9 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel

2022.06.18 02:28:31 40.7463 25.6870 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.18 01:14:06 40.6327 29.1117 13.2 -.- 1.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.06.18 00:45:57 38.7142 31.3813 17.4 -.- 1.4 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.18 00:43:52 40.2232 31.9100 4.4 -.- 2.0 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.06.18 00:43:42 38.7440 43.9828 25.2 -.- 2.2 -.- SEHITTEPE-OZALP (VAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

