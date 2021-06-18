18 Haziran Günlük Burç Yorumları | İkili ilişkilerdeki problemlere dikkat!

18 Haziran günlük burç yorumları günden güne farklılık gösterirken, bugün ise burçları ikili ilişkiler konusunda uyarıyor. Özellikle Boğa ve Terazi burçları, bugünlerde bir çıkmaza girebilir. Başak burcu ise parasal konularda problemler yaşayabilir. Cuma günü Ay 06:54 – 11:53 saatleri arasında boşlukta olan Ay, daha sonra Terazi burcuna geçiş yapıyor.
Bunun etkisiyle sabah saatlerinde ikili ilişkiler konusunda can sıkıcı konular meydana gelebilir, uyum sorunları yaşayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Güneş tutulmasının etkileri hissediliyor olacak. Ancak gündüz karşılaştığımız uyumsuz enerjiler, akşama doğru Ay ve Mars arasındaki olumlu açı ile birlikte uyumlu enerjilere dönebilir.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatlerinde ilişkilerinizde ikili durumlar ve birden fazla yol, birden fazla seçenek gündeminizde olabilir. Bazı ilişkilerinizde alma verme dengesini gözden geçirmeniz gerekebilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri yapabilir, üstlerinizle konuşabilir, iş hayatında sağlam adımlar atabilirsiniz. Beslenme düzeninizde veya alışkanlıklarınızda iyileştirme ve değişiklik yapmak için güzel bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün sosyal bir gün geçirecek ve sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz. İçinizde kalan duygu ve düşünceleri dile getirme isteği artabilir. Anlık duygular yerine uzun vadeli planlarla ilerleyin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün aileniz ve yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Evinizde davetler verebilirsiniz. Birikim ve yatırım konularıyla ilgilenebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün imza işleri, resmi adımlar ve evrak işleri ile ilgilenebilirsiniz. Yolculuk ve seyahatler adına planlamalar veya araştırmalar yapabilirsiniz. Gün içinde kararsızlıklarınız olabilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün finansal planlarınızla ilgili yön ve yöntem belirleyebilir, elinizdeki parayı daha iyi yönetmekle ilgilenebilirsiniz. Kazanç sağlayabileceğiniz iş anlaşmaları veya kendiniz için yapacağınız yatırımlar gündeminizde olabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün karşınıza gelen fırsatları değerlendirmeye çalışın, sosyal çevrenizden alacağınız teklifleri olumlu yanıtlama taraftarı olun. Çocuklar ve çocuk gündemi ortaya çıkabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz ve kalp sesiniz daha güçlü çalışabilir. İlahi adalet durumları yaşanabilir. İlahi bir korunma içinde olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz. Tatil amaçlı seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir. Eğitim konularıyla ilgili adım atabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün kontrol ihtiyacınız artabilir ve özellikle insan ilişkilerinde daha yönetici, baskın ve eleştirel olabilirsiniz. Alternatifleri ve olasılıkları değerlendirerek belirsizliği bitirebilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün yeni kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizde heyecan ve heves duygusu duyacağınız konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı kişilerden teklif ve davetler alabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ödemeler ve krediler, borçlarla ilgilenebilirsiniz. Hem duygusal hem finansal konularda risk almak ve aşırıya gitmekten kaçınmalı ve denge ile hareket etmelisiniz.
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