18 Haziran Günlük Burç Yorumları | İkili ilişkilerdeki problemlere dikkat!

18 Haziran günlük burç yorumları günden güne farklılık gösterirken, bugün ise burçları ikili ilişkiler konusunda uyarıyor. Özellikle Boğa ve Terazi burçları, bugünlerde bir çıkmaza girebilir. Başak burcu ise parasal konularda problemler yaşayabilir. Cuma günü Ay 06:54 – 11:53 saatleri arasında boşlukta olan Ay, daha sonra Terazi burcuna geçiş yapıyor.

Bunun etkisiyle sabah saatlerinde ikili ilişkiler konusunda can sıkıcı konular meydana gelebilir, uyum sorunları yaşayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Güneş tutulmasının etkileri hissediliyor olacak. Ancak gündüz karşılaştığımız uyumsuz enerjiler, akşama doğru Ay ve Mars arasındaki olumlu açı ile birlikte uyumlu enerjilere dönebilir.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatlerinde ilişkilerinizde ikili durumlar ve birden fazla yol, birden fazla seçenek gündeminizde olabilir. Bazı ilişkilerinizde alma verme dengesini gözden geçirmeniz gerekebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri yapabilir, üstlerinizle konuşabilir, iş hayatında sağlam adımlar atabilirsiniz. Beslenme düzeninizde veya alışkanlıklarınızda iyileştirme ve değişiklik yapmak için güzel bir gün.