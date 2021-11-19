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18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

19.11.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Azize Polat ve Görkem Demiral, MasterChef'in ana kadrosuna yeniden girmeye hak kazanmıştı. Peki 18 Kasım MasterChef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın üyeleri, bireysel dokunulmazlık oyununda kaşı karşıya geldiler. MasterChef'te geçtiğimiz gün eleme potasına giren isimler Tahsin ve Sergen olmuştu. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

18 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Bunun sonucunda mavi takım üyeleri, bireysel dokunulmazlığı almak için kolları sıvadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Eren oldu.

18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

18 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

18 Kasım akşamında eleme potasına Safanur ve Hasan girdi. Eleme potasında yer alan diğer kişiler Tahsin, Sergen, Azize ve Pelin.

18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

18 KASIM MASTERCHEF MENÜSÜ

MasterChef'in 18 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde birbirinden leziz yöresel yemekler yapıldı. Yarışmacılar cımbıl çorbası, pekmezli ayva dolması, ıslama köfte, tavuk dartılı keşkek, kabak tatlısı yapmak için birbirleriyle ve süreyle yarıştı. İşte MasterChef 18 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümündeki yemek tarifleri...

Dımbıl çorbası nasıl yapılır? İşte dımbıl çorbası tarifi ve malzemeleri!Dımbıl çorbası nasıl yapılır? İşte dımbıl çorbası tarifi ve malzemeleri!
Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Pekmezli ayva dolması malzemeleri neler?Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Pekmezli ayva dolması malzemeleri neler?
Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?
Tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır? Tavuk dartılı keşkek malzemeleri neler?Tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır? Tavuk dartılı keşkek malzemeleri neler?
Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri neler?Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri neler?


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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