18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın üyeleri, bireysel dokunulmazlık oyununda kaşı karşıya geldiler. MasterChef'te geçtiğimiz gün eleme potasına giren isimler Tahsin ve Sergen olmuştu. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

18 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Bunun sonucunda mavi takım üyeleri, bireysel dokunulmazlığı almak için kolları sıvadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Eren oldu.

18 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

18 Kasım akşamında eleme potasına Safanur ve Hasan girdi. Eleme potasında yer alan diğer kişiler Tahsin, Sergen, Azize ve Pelin.

18 KASIM MASTERCHEF MENÜSÜ

MasterChef'in 18 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde birbirinden leziz yöresel yemekler yapıldı. Yarışmacılar cımbıl çorbası, pekmezli ayva dolması, ıslama köfte, tavuk dartılı keşkek, kabak tatlısı yapmak için birbirleriyle ve süreyle yarıştı. İşte MasterChef 18 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümündeki yemek tarifleri...



