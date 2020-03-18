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18 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 21:56 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 979'uncu hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruş haftaya devretti. İşte MPİ 18 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

18 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 16, 25, 30 ve artı 14 olarak belirlendi.

18 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

sanstopu

Şans Topu oyununun 979. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 940 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 629 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 48 lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 930 kişi 32 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 307 kişi 7 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 145 bin 703 kişi 4 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

(AA)

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