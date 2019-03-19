BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, İslam, Türk ve yabancı düşmanlığı söylemlerine ve şiddet eylemlerine karşı herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi çağrısını yeniledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle Berlin Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin her ne pahasına olursa olsun vatanını, varlığını ve şerefini koruma azminin ve kararlılığının ebedi nişanesi olduğunu belirterek, "Çanakkale muharebeleri, Türk askerinin cesaretinin yanı sıra, aynı zamanda yüce Türk milletinin insanlığı ve merhametini dünyaya gösteren emsalsiz derslerle dolu bir kahramanlık öyküsüdür." ifadesini kullandı.

Savaştan nefret ve düşmanlık yerine dostluk çıkaran ecdadın, savaşta askerlerini yenilgiye uğrattığı Avustralya ve Yeni Zelanda ile yeni ilişkilerin temelini attığını ifade eden Aydın, şunları söyledi: