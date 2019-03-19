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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 01:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: - "Her geçen gün daha da arttığını endişe ile gözlemlediğimiz İslam, Türk ve yabancı düşmanlığı söylemlerine ve şiddet eylemlerine karşı herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi çağrımızı tekrarlıyoruz"

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, İslam, Türk ve yabancı düşmanlığı söylemlerine ve şiddet eylemlerine karşı herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi çağrısını yeniledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle Berlin Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin her ne pahasına olursa olsun vatanını, varlığını ve şerefini koruma azminin ve kararlılığının ebedi nişanesi olduğunu belirterek, "Çanakkale muharebeleri, Türk askerinin cesaretinin yanı sıra, aynı zamanda yüce Türk milletinin insanlığı ve merhametini dünyaya gösteren emsalsiz derslerle dolu bir kahramanlık öyküsüdür." ifadesini kullandı.

Savaştan nefret ve düşmanlık yerine dostluk çıkaran ecdadın, savaşta askerlerini yenilgiye uğrattığı Avustralya ve Yeni Zelanda ile yeni ilişkilerin temelini attığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Dostane ilişkilere sahip olduğumuz Yeni Zelanda’da geçtiğimiz cuma günü iki camiye yapılan ve 50 Müslüman kardeşimizin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Bu çirkin ve ırkçı terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle her geçen gün daha da arttığını endişe ile gözlemlediğimiz İslam, Türk ve yabancı düşmanlığı söylemlerine ve şiddet eylemlerine karşı herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi çağrımızı tekrarlayarak, bu gelişmelerin yaşandığı ülkelerin geçtiğimiz yüzyılda bütün Avrupa’yı yıkım ve ateş atan bu tehlikeli ve insanlık karşıtı ırkçı ideolojiye karşı her türlü etkili önlemi daha fazla vakit kaybetmeden almasını beklediğimizi vurgulamak istiyorum.”

Konuşmalardan sonra, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın kabulüne yönelik sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Azmi Özcan da Çanakkale Savaşlarının önemine dair konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca bağlama eşliğinde Çanakkale ve Yemen türküleri seslendirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de katıldığı etkinliği Berlin’de yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi.

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Çanakkale Savaşları Türk ve yabancı düşmanlığı Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın

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