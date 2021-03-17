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18 Mart’ta okullar tatil mi? Çanakkale Zaferi’nde okul var mı?

17.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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18 Mart’ta okullar tatil mi? Çanakkale Zaferi’nde okul var mı?

18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü olarak tüm ülke de coşkuyla kutlanacak. Binlerce şehit verdiğimiz bu şanlı kahramanlık öyküsünü anmak için ülkenin her yanında anma törenleri düzenleniyor. Çanakkale Zaferi’nin önemini vurgulamak ve şehitlerimizi anmak için 2002 yılında kanunla 18 Mart tarihi, “18 Mart Şehitler Günü” olarak ilan edilmiştir.

18 Mart ülkemizde her sene anma etkinlikleri ve şiirler ile beraber anılır. 18 Mart Çanakkale Savaşı’nda Türk askeri hem karadan hem de denizden verdiği mücadeleler ile tarihin unutulmazları arasında girmiştir. Çanakkale Savaşı’nda neredeyse 300 bin askerimiz şehit düşmüştür. Şehitlerimizi hatırlamak ve onlara minnetimizi göstermek için 18 Mart tarihi unutulmamalıdır.

18 MART’TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Savaşı, vatan topraklarını canı pahasına koruyan kahraman şehitlerimizi andığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz bir zafer günüdür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla “18 Mart Şehitler Günü” olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Ancak 18 Mart bir resmi tatil değildir. Bu sebeple okullar 18 Mart tarihinde açık olacaktır.

18 mart

RESMİ TATİLLER

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • Raman Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • Ramazan Bayramı (1, 2 ve 3. Günleri)
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • Kurban Bayramı (1, 2, 3 ve 4. Günü)
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDİR?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

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