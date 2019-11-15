18 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik '18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı'nı hazırladı.

Bu programda, 'gezi', 'sağlık, doğa ve çevre', 'bilgi ve teknoloji', 'iletişim', 'okuryazarlık', 'sanatsal faaliyetler', 'sportif faaliyetler', 'araştırma ve gözlem', 'oyun oynama ve bulmaca çözme', 'sosyal sorumluluk', 'günlük yaşam becerileri', 'el sanatları', 'bilim', 'yardımlaşma', 'kariyer planlama' ve 'aile günü' olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla 'aratatil.meb.gov.tr' sitesi de hazırlandı. Yarın akşam itibarıyla bu siteye ulaşabilecek veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI



MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi.