18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

18 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

BAKAN KOCA, SON 3 GÜNDE EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın."





