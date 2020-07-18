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18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 20:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 5 bin 475'e yükseldi. Son 24 saatte 918 yeni tanı konuldu. İşte 18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

18 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

BAKAN KOCA, SON 3 GÜNDE EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın."
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