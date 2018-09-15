İSTANBUL (AA) - Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı tarafından düzenlenen "18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" başladı. Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sempozyumun açılışında, program kapsamında iki gün boyunca alanında yetkin akademisyenler tarafından konuyla ilgili bildiriler sunulacağını hatırlattı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - "Kudüs özgürleşmedikçe özgürüm deme boşuna" Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan da Batı uygarlığının bütün medeniyetlerin kökünü kazımak, farklı kültürler ile düşünce ve inanç biçimlerini asimile veya elimine etmek stratejisi üzerinden dünyada hakimiyet kurduğunu ifade etti. Kudüs'ün Batı uygarlığının geçmişini anlamak, bugününe bakmak ve geleceğini anlayabilmek, Müslümanların nereden gelip nereye gidebileceklerini görebilmek açısından inanılmaz önemli bir yer ve müthiş bir kilit taşı olduğunu vurgulayan Kaplan, "Mekke en büyük iddiamız, Medine en büyük rüyamız, Kudüs en büyük duamız, miracımız, İstanbul iddiamızı, rüyamızı ve duamızı hayata geçirdiğimiz, koruduğumuz, kolladığımız son durağımız. Kudüs özgürleşmedikçe özgürüm deme boşuna, İstanbul yeniden fethedilmedikçe Kudüs'ün özgürleşmesini bekleme boşuna." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'yi desteklememiz gerekiyor" Utara Malezya Üniversitesi Beytülmakdis İhtisas Enstitüsü Müdürü Aminurraasyid Yatiban da sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti. Sempozyumun iyi bir başlangıç olacağı ve Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını anlatan Yatiban, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı sonrasında Müslümanların Kudüs'ü korumak için birlikte duruş sergilemesinin önemini vurguladı. Yatiban, Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik baskılar karşısında da birlikte durulması gerektiğini belirterek, "Müslümanların bir arada olduğunu göstermek için Türkiye'yi bu vahşi saldırılar karşısında desteklememiz gerekiyor." dedi. - "İşgal güçleri Kudüs'teki vakıfları kiralamaya başladı" Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah El-Uveysi, Kudüs'teki vakıflara sahip çıkılması gerektiğini, İslam'ın ilk vakıflarından birinin Beytülmakdis olduğunu söyledi. Projelerin bir vakıfla desteklenmesi durumunda uzun süre devam edebildiğini dile getiren Uveysi, "Bir sosyal projenin devam etmemesinin en büyük nedeni vakıflarla desteklenmemesidir." diye konuştu.

Uveysi, Osmanlı döneminde çok etkin olan vakıfların yaklaşık son 100 yılda gücünü ve çeşitliliğini kaybettiğini, ilme destek olan vakıfların ortadan kalkmasıyla bilim adamlarının da azalmaya başladığını kaydetti. İsrail'in Kudüs'teki vakıf binalarını da işgal ettiğini belirten Uveysi, "İşgal güçleri Kudüs'ün içindeki vakıflarımızı kiralamaya başladı. Bu bizim için felaket. Vakıf idaresine sesleniyoruz, vakıf binalarını Yahudi yerleşimcilere nasıl kiraya veriyorsunuz? Bir vakıf binası nasıl işgalci Kudüs belediyesinin binası oluyor? Mübarek toprakları kaybetme riskini nasıl alıyorsunuz?" diye konuştu. - "Kudüs ve Filistin'i öncelikli araştırma alanı olarak belirledik" Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ise "Yaklaşık 10 alanı önceliklendirilmiş araştırma alanı olarak belirledik. Bunlardan biri Kudüs ve Filistin." dedi. Kudüs'ün simgelediği geniş coğrafyanın bugünkü insanlığı anlayabilmek için bir sosyal olgu olduğunu, insanlığın bugünkü birikimini anlamak için Kudüs'ten başlanması gerektiğini ifade eden Barca, şunları söyledi: