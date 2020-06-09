18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ne zaman kalkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çok sayıda kişi normalleşme süreci kapsamında '18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ne zaman kalkıyor?', '18 yaş altı ile ilgili düzenlemeler neler?' gibi soruların cevabını arıyor.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yaş altı ile ilgili uygulanan kısıtlamaya da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

