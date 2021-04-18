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  4. 18 yaş altı saat kaça kadar dışarıda durabilir? Çocukların sokak saatleri belli oldu

18 yaş altı saat kaça kadar dışarıda durabilir? Çocukların sokak saatleri belli oldu

18.04.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de artan koronavirüs vaka sayılarının ardından yeni tedbirler alındı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma saatlerinde değişiklik olduğunu söyledi. Kısmi kapanmanın olacağı Ramazan ayının ilk iki haftasında çocuklar ve gençlerin sokak saatleri de belirlendi.

18 yaş altı saat kaça kadar dışarıda durabilir? Çocukların sokak saatleri belli oldu

14 Nisan Çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı, akşam saat 19:00’dan itibaren başlayacak, sabah saat 05:00’e kadar devam edecek. İnsan yoğunluğunu azaltmak için alınan karar ile 18 yaş altı gençlerin ve çocukların dışarı çıkma saatleri de açıkladı.

18 YAŞ ALTI SAAT KAÇA KADAR DIŞARIDA DURABİLİR?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar da 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecektir. Bu saatler haricinde sokağa çıkmayacaklar. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmadan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metrobüs, metro, minibüs, otobüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

18 yaş altı saat kaça kadar dışarıda durabilir? Çocukların sokak saatleri belli oldu

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Genelgede 12 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar kapsamında 14 Nisan 2021’de saat 19.00 itibarıyla Türkiye genelini kapsayacak biçimde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı vurgulayarak, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta içerisinde bulunan günlerde (Salı, Pazartesi, Perşembe, Çarşamba ve Cuma) 19.00- ­05.00 saatlerinde, hafta sonları da Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Pazar ve Cumartesi günlerinin tamamını içine alacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak biçimde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KISITLAMA İÇİNDE MARKETE GİDİLEBİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri bakkal, market, kasaplar, manav ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatlerde bakkal, market, kasap, manav, online sipariş firmaları ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

18 yaş altı saat kaça kadar dışarıda durabilir? Çocukların sokak saatleri belli oldu

HASTA SONU FIRINLAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar ve Cumartesi günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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