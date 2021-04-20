18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? Çocuklar ve gençlere otobüs ve minibüs yasak mı?

Kısmi kapanma döneminde belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağına tabi olan gençler ve çocuklar 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? konusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyelerinde eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmeleri halinde toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyor. İşte, ayrıntılar...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Önceden 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.

ÇOCUKLAR SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?

18 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli ya da vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.